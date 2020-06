Zes, intussen ex-, werknemers van eBay worden aangeklaagd voor het treiteren van een koppel dat in hun nieuwsbrief kritisch was voor de veilingsite. De zes stuurden onder meer kakkerlakken naar hun adres, ook de CEO was deels op de hoogte.

De zaak leest alsof ze bijna niet te verzinnen is. De zes beschuldigden voerden een lastercampagne tegen een koppel dat een eigen nieuwsbrief had, gericht op online verkopers. Daarin waren ze met momenten kritisch voor eBay en dat stootte enkele werknemers zwaar tegen de borst.

De zes waren onder meer lid van het securityteam van eBay, waaronder ook enkele hooggeplaatsten zoals James Baugh, toen senior director Safety & Security, en David Harville, toenmalige director global resiliency.

Porno, rouwkransen en geplande inbraak

Het koppel kreeg van de zes verschillende zaken anoniem toegestuurd gaande van porno, een halloweenmasker van een bebloed varkenshoofd, dozen met levende kakkerlakken en spinnen, rouwkransen en zelfs een varkensfoetus, al is die laatste nooit aangekomen.

Ook werd hun adres op Craigslist gezet met de oproep tot een straatfeestje en de zes reisden af naar de stad van de slachtoffers waar ze onder meer van plan waren om in te breken en een tracker op hun wagen te bevestigen. Dat plan is nooit doorgegaan omdat er een undercover agent in de buurt was. Het koppel had immers al contact opgenomen met de politie omwille van de vreemde leveringen.

De betrokken leidinggevenden van eBay boden op een gegeven moment zelfs hun hulp aan om mee te onderzoeken wie achter de lastercampagne zat. Daarbij werden valse twitteraccounts aangemaakt om het te laten uitschijnen dat de laster afkomstig was van kwade verkopers op eBay.

CEO was deels op de hoogte

eBay zelf laat weten in een verklaring dat de zes werknemers in september 2019 zijn ontslagen nadat het bedrijf in augustus werd ingelicht door de FBI. Ook laat het bedrijf weten dat hun gedrag niet tolereerbaar is en excuseert zich bij de slachtoffers.

Ook toenmalig CEO Devin Wenig vertrok in die maand. Volgens eBay weest intern onderzoek uit dat hij niet op voorhand weet had van de acties, of er zijn goedkeuring voor gaf, maar dat meerdere zaken hebben meegespeeld in zijn vertrek.

Al is dat een vrij luchtige interpretatie. Zo weet The Verge dat er berichten werden verstuurd waarin een leidinggevende de opdracht gaf om "haar neer te halen", dat bericht passeerde ook bij Wenig. Hij gaf zelf ook aan in een tweede bericht dat "als je haar ooit gaat neerhalen, nu is het juiste moment".

Wenig weet mogelijk dus niet wat er precies werd gepland en uitgevoerd om het koppel te treiteren. Maar de CEO van een bedrijf met meer dan tien miljard dollar omzet gaf op die manier wel zijn toestemming.

Het volledige relaas van de FBI-onderzoeker die de zaak op zich nam is online beschikbaar.

