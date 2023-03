Vijf jaar na lancering heeft de eBox voor burgers de kaap van drie miljoen unieke gebruikers overschreden. Dat meldt de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (BOSA) donderdag.

De eBox is een digitale postbus voor overheidscommunicatie, waar alle berichten worden gecentraliseerd. In totaal versturen momenteel zowat 489 organisaties, gaande van federale overheidsdiensten tot OCMW's, berichten via de eBox. In 2022 werden meer dan 82 miljoen berichten via die weg verstuurd.

eBox had in december 2021 nog 2.275.874 unieke gebruikers. Een groot deel van hen kwam er bij door de activering van hun CovidSafe Ticket, maar het aantal blijft dus toenemen.

Staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel (MR) onderstreept dat de eBox een veilige manier is om te communiceren. 'eBox garandeert de herkomst, de bestemming, de vertrouwelijkheid en de integriteit van elk bericht. Deze kenmerken maken eBox tot een bijzonder waardevol instrument om in vertrouwen met de overheid te communiceren', klinkt het. Michel wil in de toekomst de eBox ook verder moderniseren en uitbreiden.

