Telecomoperator Citymesh en IT-bedrijf Econocom gaan samenwerken en een 'netwerk-as-a-service'-dienst aanbieden aan onderwijsinstellingen.

De twee bedrijven gaan scholen begeleiden bij hun 'Digisprong' en transitie tot 'slimme school'. Citymesh zorgt als telecomoperator voor de omkaderende netwerk- en beveiligingsdiensten. Econocom zal voor de nodige hardware en het projectbeheer instaan. Sinds de acquisitie van de B2B-poot van Switch in 2020 is de onderwijsbranche voor Econocom gekend terrein.

Tegen 2023 moet elke leerling in een middelbare school en leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar van het basisonderwijs een eigen toestel hebben. Met de Digisprong - ontstaan in volle coronatijd toen online lessen plotseling hun intrede deden in het onderwijs - heeft de Vlaamse overheid extra budget voorzien om die digitalisering te faciliteren.

Toch omvat het digitaliseren van scholen meer dan het uitdelen van laptops of tablets. 'Opdat leerlingen en leerkrachten er optimaal gebruik van zouden maken, is ook een degelijke en krachtige netwerkinfrastructuur nodig', zegt Ciska Schrooten, afdelingshoofd Educatie bij Econocom. Vandaar het partnership met Citymesh. 'Onze diensten vullen elkaar voor het onderwijs perfect aan, aldus Schrooten.

De oplossing die Econocom en Citymesh nu gaan aanbieden is een infrastructuur op maat en met een vaste kost per maand. 'De individuele aanpak vermijdt onnodige kosten en laat toe om verder te bouwen op de bestaande infrastructuur. We kunnen ook de nazorg op ons nemen', aldus Freek Pauwels, CCO bij Citymesh. Dingen als toestelbeheer, terugname van toestellen en financiering via leasing of as-a-service zijn dan weer standaarddiensten van Econocom.

Beide bedrijven hoeven ook niet vanaf nul te vertrekken. Zo'n 1.600 Belgische scholen werken vandaag al samen met ofwel Econocom ofwel Citymesh.

