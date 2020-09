Econocom krijgt het zakelijke luik van Switch in handen, goed voor een omzet van 25 miljoen euro.

Econocom neemt de afdeling voor B2B, Education en Professional Services over, samen met 26 medewerkers, alle contracten, activa en ondersteunende diensten. Switch zelf blijft de consumentenverkoop (retail), small office, home office en de fysieke verkooppunten behouden.

Econocom ziet de overname als een versterking, onder meer in het onderwijssegment en rond digitale transformatie. "We hebben al uitgebreide expertise in B2B IT-diensten in de Belux, en ook geavanceerde kennis van Apple-producten en -diensten. Met de komst van het Switch-team versterken we onze diensten ter zake, en zullen we ook klanten in het onderwijs optimaal ondersteunen. Hun behoeften en projecten worden steeds complexer." Aldus Chantal De Vrieze, Managing Director van Econocom Benelux.

Swith, de grootste Apple Premium Reseller van ons land, vroeg iets meer dan een jaar geleden een gerechtelijke reorganisatie aan. Het bedrijf kende een lastige periode, onder meer door de integratie met easy-m, een sectorgenoot die het eerder overnam.

Het bedrijf moest op zoek naar een overnemer, maar kreeg begin dit jaar kreeg het bedrijf uitstel tot 31 maart. Volgens De Tijd nam toen het Franse SFAM het bedrijf over. SFAM focust zich op verzekeringen voor smarpthones. Mogelijk waren zij niet geïnteresseerd in de zakelijke afdeling waardoor die nu wordt verkocht aan Econocom.

