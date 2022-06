Het vaste internetaanbod van Proximus-dochter Mobile Vikings zorgt voor ontevredenheid bij EDPnet. Die vermoedt dat Mobile Vikings betere voorwaarden krijgt dan hen.

EDPnet maakt als alternatieve operator gebruik van het netwerk van Proximus, zowel VDSL als het nieuwe glasvezelnetwerk. De prijzen om dat aan te bieden zijn door telecomregulator BIPT vastgelegd waardoor Proximus aan een vaste prijs een verbinding van pakweg 500 Mbps of 1 Gbps moet verkopen aan een groothandelstarief (wholesale).

In principe moet het daar dezelfde tarieven hanteren voor EDPnet als voor Mobile Vikings, dat voor honderd procent eigendom is van Proximus. Maar aan Het Laatste Nieuws zegt Joachim Slabbaert, COO van EDPnet, dat de prijs die Mobile Vikings hanteert voor hen onmogelijk zou zijn. Vooral omdat ook de installatie, router en activering zijn inbegrepen, een cadeau dat al snel oploopt tot meer dan honderd euro en dus ook moet worden terugverdiend met de maandelijkse abonneeprijs.

'Het gaat ons niet louter om de prijs, maar neem je die extra's er bij aan de vaste inkoopprijs voor gigabit internet (in wholesale, nvdr), dan is dat aanbod onmogelijk winstgevend. Zelfs al zou iedereen bij Mobile Vikings gratis werken kan je dat niet winstgevend maken', bevestigt hij aan Data News.

EDPnet biedt vandaag geen gigabit internet aan, net omdat het van oordeel is dat het daar nog geen ideale prijs/kwaliteit verhouding kan bieden. Wel gaat het tot 500 Mbps voor 45,95 euro per maand. Een aanbod aan 1 Gbps zou volgens hem al snel tien euro per maand duurder zijn, dus hoger dan de 53 euro van Mobile Vikings, om winstgevend te zijn.

Om die reden wil de operator uit Sint-Niklaas in de komende dagen klacht indienen bij telecomregulator BIPT. 'Concurrentie is niet slecht, maar het moet eerlijke concurrentie zijn,' zegt Slabbaert.

Wel klacht, geen ruzie

Wel nuanceert hij dat die klacht geen ruzie veroorzaakt met Proximus. Het bedrijf heeft al jaren een stabiele relatie als groothandelsklant van Proximus en was zelfs een van de eerste alternatieve spelers om het glasvezelnetwerk van het bedrijf zelf aan te bieden. 'Maar het speelveld moet eerlijk zijn.'

Hij wijst er op dat de marges voor alternatieve operatoren vrij laag zijn omdat een groot deel van de inkomsten doorstromen naar netwerkeigenaar Proximus. Als dan zou blijken dat concurrent en Proximus-dochter Mobile Vikings een lager tarief krijgt, dan is dat oneerlijke concurrentie.

Slabbaert hoopt dat het BIPT hem daarin volgt. Hij schat de kans klein dat Mobile Vikings haar tarieven zal moeten optrekken, maar hoopt wel dat de klacht leidt tot lagere tarieven voor wholesale afnemers zoals henzelf. 'Als dat gebeurt dan dalen onze inkoopprijzen en kunnen we dat ook reflecteren in een beter aanbod of prijszetting.'

