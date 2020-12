Je vond de 'normale' AirPods Max van 629 euro al exorbitant geprijsd? Wel, het kan nog veel gekker. Het Russische merk Caviar brengt volgend jaar een gouden editie van Apples hoofdtelefoon uit met een prijskaartje van, schrik niet, 88.000 euro!

Caviar, bekend van hun extravagante uitvoeringen van populaire gadgets, liet eerder al gepimpte uitvoeringen op gefortuneerde fans los van onder meer de iPhone en iPad, verschillende Samsung Galaxy-modellen en Nike Air-sneakers. Deze keer gaf het Russische bedrijf de AirPods Max een ingrijpende facelift. Het resultaat: een hoofdtelefoon met oorschelpen en enkele accenten in puur goud, afgewerkt in wit of zwart krokodillenleer.

Als een nieuwe hoofdtelefoon niet meteen op je verlanglijstje staat: Caviar komt in 2021 ook nog met Golden Rock-uitvoering van de PlayStation 5-spelconsole waarin 20 kilo goud is verwerkt. Richtprijs: nog niet bekend, maar waarschijnlijk koop je er een kleine villa voor...

