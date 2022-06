De uitgebreide ondersteuning voor het besturingssysteem stopt over een half jaar. Ook Exchange Server 2013 loopt nu echt tegen zijn einde aan.

Officiële ondersteuning voor Windows 8.1 is al in 2018 weggevallen, (die van Windows 8 in 2016) en later dat jaar werd ook de Store gesloten voor nieuwe apps. Microsoft heeft daarna nog wel beveiligingsupdates uitgeschreven, maar volgens de ondertussen gekende tijdlijn vallen die na vijf jaar ook weg.

Op 10 januari 2023 is het dus echt wel zaak om overgestapt te zijn naar een ander systeem. Er zullen dan geen patches meer uitkomen voor het systeem en de software die erop draait, en ook technische ondersteuning is niet meer mogelijk. Microsoft begint volgende maand ook met het uitsturen van reminders naar die klanten die Windows 8.1 nog gebruiken.

Maar echt veel zijn dat er niet. Windows 8.1 was al een van de minder goed onthaalde versies van het besturingssysteem. Het kwam er in de voetsporen van Windows 8, dat op felle kritiek kwam te staan omdat het tegelijk heel veel veranderingen, vooral dan rond mobiele schermen, introduceerde. Volgens de laatste tellingen wordt het nu nog gebruikt op zo'n 3,06 procent van toestellen. Ter vergelijking: Windows 10 staat op 71,82% van de computers.

Een en ander verklaart ook waarom er geen 'extended security update' komt voor 8.1. Zo'n regeling, waarbij bedrijven bijbetalen om toch nog enkele jaren op hun huidige systeem te draaien, kwam er wel voor het super populaire Windows 7. Windows 8.1 krijgt dat alvast niet.

Op naar Windows 10?

De systemen die nu nog op Windows 8.1 draaien, zijn waarschijnlijk niet sterk genoeg om Windows 11 aan te kunnen. Windows 10 is nog een optie. Ondersteuning daarvoor loopt nog tot 2025 en hoewel de officiële periode waarin je gratis van Windows 8 naar 10 kon overschakelen al in 2016 afliep, is de kans vrij groot dat je met een geldige productsleutel tot gratis kan upgraden.

Exchange Server 2013

En wanneer je toch aan het upgraden bent: Microsoft begint ook reminders uit te sturen rond het einde van de looptijd voor Exchange Server 2013's mail- en kalenderplatform. Die gaan op 11 april 2023. Algemene ondersteuning voor het serverplatform werd ook al vier jaar geleden, in april 2018, afgesloten. Hier zijn de opties voor upgrades Exchange Server 2019 voor systemen die daar sterk genoeg voor zijn, of Exchange Online, de cloudversie van Exchange Server.

