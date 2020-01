Een al wat oudere smartphone? Dan is de kans groot dat WhatsApp er op 1 februari de brui aan geeft. Toestellen met een besturingssysteem ouder dan iOS 8 of Android-versie 2.3.7 ontvangen na die dag namelijk geen updates meer; het begin van het einde voor miljoenen telefoons.

Moederbedrijf Facebook had het ruim op voorhand aangekondigd, maar voor heel wat gebruikers valt het nieuws waarschijnlijk toch nog uit de lucht: vanaf zaterdag 1 februari zal WhatsApp niet meer (volledig) werken op miljoenen oudere iPhones en Android-toestellen.

Facebook stopt die dag met de technische ondersteuning van iPhones met iOS 8 of ouder, en van Android-apparaten die nog besturingssysteem 'Gingerbread' 2.3.7 of een vroegere versie draaien. Dit betekent niet noodzakelijk dat WhatsApp niet meer kan worden gebruikt. Wel is het op deze toestellen niet langer mogelijk om nieuwe accounts aan te maken of om bestaande gebruikersprofielen opnieuw te verifiëren. Bovendien waarschuwt WhatsApp ervoor dat bepaalde functies van de berichtenapp na 1 februari niet meer werken.

Oud, maar wijdverspreid

Om welke smartphones gaat het precies? Op Android-toestellen werd softwareversie 2.3.7 in februari 2011 opgevolgd door 3.0 Honeycomb. De laatste iPhone die op iOS 8 is blijven steken (we schrijven intussen iOS-versie 13.3.1), is dan weer de iPhone 4 uit 2010. Al bij al zijn het dus tamelijk oude toestellen die niet langer worden ondersteund door WhatsApp. Niettemin zijn er daarvan wereldwijd nog miljoenen in omloop.

Het is overigens niet voor het eerst dat WhatsApp de ondersteuning voor een bepaalde categorie toestellen laat vallen. Gebruikers van een Windows Phone kunnen de app sinds 1 januari al niet meer gebruiken, waardoor veel bezitters van zo'n toestel zich genoodzaakt zagen om over te stappen naar een iPhone of Android-telefoon.

Tussen juni 2017 en eind 2018 viel het WhatsApp-doek ook al voor de platformen Nokia Symbian S60, Nokia S40, BlackBerry OS en BlackBerry 10.

