Eindhoven test 5G-internet

Na Hasselt gaat ook Eindhoven samen met Ericsson 5G-internet testen, de opvolger van het huidige mobiele netwerk. Dat experiment moet duidelijk maken wat er allemaal mogelijk is met het netwerk.

Aan de proef doen onder meer de gemeente Eindhoven, provider VodafoneZiggo en netwerkapparatuurmaker Ericsson mee. De opzet doet denken aan het project dat Ericsson op de Hasseltse Corda Campus heeft lopen. Daar heeft het sinds een jaar een 5G-netwerk via testspectrum. Al zijn er maar weinig concrete projecten momenteel.

De aankondiging komt er toevallig genoeg op het moment dat Brussels milieuminister Céline Fremault (CDH) zegt dat ze geen 5G in de stad wil.

Een van de proeven in Eindhoven heet 'Connected Ambulances'. Ambulances hebben al tijdens de rit contact met het Catharina Ziekenhuis. Dat kan helpen om sneller een diagnose te stellen en sneller te beginnen met behandeling. De Gemeentelijke gezondheidsdienst en Philips helpen hierbij mee. In het stadion van PSV komen 360 gradencamera's te staan, zodat mensen vanuit huis kunnen kiezen hoe ze de wedstrijd willen volgen. ''Je zit dan virtueel op de eerste rij of zelfs naast de wisselspelers in de dug-out, terwijl je thuis kijkt vanuit je eigen stoel'', aldus de gemeente. Poppodium Effenaar wil concerten live virtueel uitzenden.