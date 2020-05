De excentrieke topman van Tesla heeft met een aantal vreemde tweets de beurskoers van zijn bedrijf doen kelderen. Het is niet het eerste incident voor de man.

Op 1 mei stuurde Musk op korte tijd een reeks tweets de wereld in die doen vermoeden dat de man mogelijk een emotioneel moeilijk moment had. Zo schreef hij eerst dat hij bijna al zijn fysieke bezittingen zal verkopen, dat zijn (momenteel zwangere) vriendin Grimes boos op hem is, maar ook dat Tesla's aandelenkoers momenteel te hoog is.

Vooral dat laatste is belangrijk want door die tweet kelderde de koers al snel. Momenteel is Tesla zo'n tien procent minder waard dan vlak voor de tweets van Musk. Los van die tweets heeft het bedrijf een groot deel van haar werknemers momenteel op verlof zonder wedde staan door de coronacrisis.

Later tweette hij ook delen van het Amerikaanse volkslied en slechts enkele dagen eerder riep hij op om de lockdown in de VS door het coronavirus te stoppen. Eerder deelde hij ook al een dubieuze paper over de inzet van Chloroquine tegen corona, die inhoudelijk niet klopte, en beweerde hij dat de paniek rond het virus dom was en dat de paniek erger was dan het virus zelf. Kortom: Elon Musk heeft nog steeds een mening en deelt die graag op Twitter, ongeacht of die wetenschappelijk onderbouwd is.

Tesla stock price is too high imo — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020

Maar vooral de tweet over de beurskoers van Tesla ligt gevoelig. Mag een CEO zoiets op Twitter zetten? The Verge sprak met enkele advocaten en op zich is dat bericht niet strafbaar. Zo is er geen sprake van fraude als hij of Tesla er geen voordeel uit haalt. Dat zou wel het geval zijn mocht Musk vlak voor die tweet aandelen hebben verkocht bijvoorbeeld. Ook is het niet ongezien dat een CEO of bedrijf waarschuwt dat de beurskoers te hoog is. Al doen ze dat meestal door te wijzen op risico's en omstandigheden, niet in een reeks dramatische tweets.

Maar Musk heeft wel afspraken gemaakt met de Amerikaanse SEC, de beurswaakhond die hem nu mogelijk in de problemen brengen. In augustus 2018 tweette Musk dat hij Tesla van de beurs zou halen zodra de koers op 420 dollar stond en dat daar investeerders voor waren. Beide beweringen klopten niet. Daarop besloot Tesla, onder druk van sancties van de SEC, Musk te vervangen als voorzitter en moesten al zijn tweets over Tesla op voorhand worden goedgekeurd door een advocaat.

Dat is niet gebeurd in dit geval, liet Musk weten aan een reactie aan de Wall Street Journal. Daarbij nuanceerde hij dat de aandelenkoers dit jaar al 68 procent is gestegen.

Samengevat heeft Musk vooral veel rare dingen getweet, maar technisch niets al te illegaals. Maar de kans bestaat dat de Amerikaanse beurswaakhond alsnog stappen onderneemt (wat het in 2019 al eens deed), of de uitlatingen van Musk in het achterhoofd houdt als er in de nabije toekomst nog meer vreemde berichten volgen van hem.

