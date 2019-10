SpaceX-topman Elon Musk heeft naar eigen zeggen een tweet verstuurd via Starlink, het netwerk op basis van de communicatiesatellieten die zijn ruimtevaartbedrijf eerder dit jaar in een lage baan rond de aarde heeft gebracht.

Elon Musk verstuurt wel vaker tweets, maar onderstaande tweet werd - athans volgens de SpaceX-topman zelf - verstuurd via een Starlink-satelliet.

Whoa, it worked!! — Elon Musk (@elonmusk) October 22, 2019

In mei lanceerde het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk de eerste zestig communicatiesatellieten. Het bedrijf heeft momenteel toelating om er 12.000 de ruimte in te sturen. Vorige week raakte bekend dat SpaceX begin oktober bij de Internationale Telecommunicatie-unie, de organisatie die wereldwijd het spectrum van radiofrequenties controleert, twintig aanvragen heeft ingediend voor telkens 1.500 satellieten extra. Alles samengeteld zou SpaceX dus 42.000 satellieten in haar Starlink-netwerk willen inschakelen.

Op termijn wil Musk met Starlink een wereldwijd breedbandinternet leveren, tegen een prijs die vergelijkbaar is met huidige internetverbindingen op aarde. De start-up OneWeb en techreus Amazon hebben gelijkaardige plannen, maar SpaceX lijkt intussen het verst te staan.