OneWeb haalt 1,25 miljard dollar op om iedere plek op aarde van internet te voorzien

OneWeb, een initiatief van de Amerikaanse ondernemer Greg Wyler, wil in de ruimte een voor iedereen betaalbaar breedband internetnetwerk uitbouwen met wereldwijde dekking. Het bedrijf is van plan om in totaal tot wel 2.000 satellieten de ruimte in te sturen, waarvan 650 nodig zijn voor die dekking. Het heeft al een lopend contract voor 21 lanceringen met Sojoez vanop Kourou, Bajkonoer en Vostotsjni, maar heeft ook een contract voor de maidenvlucht van de Ariane-6 in 2020.

1/2 We’ve secured our largest fundraising round to date, raising $1.25bn in new capital. Bringing total funds raised to $3.4bn. This round was led by @SoftBank, @gruposalinas, @QualcommVenture and @RwandaGov — OneWeb (@OneWeb) March 18, 2019

OneWeb heeft nu 3,4 miljard dollar in kas, dankzij investeringen van onder meer de Virgin-groep van Richard Branson en van Coca-Cola. Het bedrijf zegt tegen het einde van het jaar maandelijks meer dan dertig kunstmanen te zullen kunnen lanceren. Dat wordt naar eigen zeggen de grootste lanceercampagne uit de geschiedenis. Eind vorige maand heeft een Russische Sojoez vanop Kourou de eerste zes satellieten van OneWeb succesvol in de ruimte gebracht.

2/2 The new funds will allow us to accelerate the development of the first truly global communications network by 2021. Our system will deliver high speed, low latency, seamless broadband access. Which means 👉 #ConnectivityEverywhere — OneWeb (@OneWeb) March 18, 2019

OneWeb heeft concurrenten, onder wie SpaceX van Elon Musk, dat met het Starlink-netwerk iets gelijkaardigs aan het bouwen is.