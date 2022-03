Topman Elon Musk van Tesla en SpaceX denkt er 'serieus' over om een eigen socialemediaplatform op te zetten. Hij vindt het tijd voor een alternatief voor Twitter, omdat die berichtendienst zich volgens hem 'niet aan de principes van vrijheid van meningsuiting houdt'. Dat schreef Musk dit weekend op Twitter.

Elon Musk zegt dat Twitter kan worden gezien als een soort dorpsplein. Door zich niet aan de principes van vrijheid van meningsuiting te houden ondermijnt Twitter volgens hem de democratie. Hij stelt dat vrijheid van meningsuiting juist essentieel is voor een goed functionerende democratie.

In de clinch

De Tesla-topman had een peiling op Twitter gezet, waarbij zijn volgers konden stemmen over de vraag of Twitter zich al dan niet aan de principes van vrije meningsuiting houdt. Daarop werden twee miljoen stemmen uitgebracht en gaf ruim zeventig procent het antwoord 'nee'.

Musk ligt in verband met Twitter ook in de clinch met de Amerikaanse beurstoezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC). De SEC heeft bevolen dat alle tweets die Musk over Tesla verstuurt vooraf door juristen gecontroleerd moeten worden. De topman heeft met zijn Tesla-tweets in het verleden namelijk gezorgd voor grote schommelingen van de beurskoers van het bedrijf. Musk vindt dat de SEC zijn vrijheid van meningsuiting beperkt.

