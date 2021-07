Els Blaton, CEO van Corona Direct Verzekeringen, werd in 2015 genomineerd voor de ICT Woman of the Year-award. Ze was toen topvrouw van Everis Belgium. 'Ik vind het altijd belangrijk om het verschil te maken voor zowel het bedrijf, als de klant en de medewerker.'

Na haar fysicastudies wou Els Blaton verdergaan in research, maar dat was in die tijd nog niet gangbaar in België. Daarom startte ze als leerkracht wiskunde en informatica. Ze rolde eerder per toeval in de IT-wereld. Zo ging ze de daaropvolgende jaren aan de slag als IT-verantwoordelijke bij Artesia bank, gevolgd door de functie van CIO bij AXA.

Ten tijde van haar nominatie voor de ICT Woman of the Year-award in 2015 stond Blaton aan het hoofd van Everis Belgium. 'Ik ben ervan overtuigd dat je je carrière zelf maakt', legt ze uit. 'Je moet de opportuniteiten zien en daarop inspelen. Anderzijds ben ik wel gevoelig voor het feit dat vrouwen zich in de IT-sector minder thuis voelen. In dat opzicht is het belangrijk om een rolmodel te zijn, niet alleen in de IT-sector, maar in het algemeen als vrouw die carrière maakt.'

Het verschil maken

Als CEO van Corona Direct Verzekeringen heeft Els Blaton al enkele jaren het zuivere IT-verhaal achter zich gelaten. 'Maar ik heb altijd het verschil willen maken voor het bedrijf en de klanten', zegt ze. 'In die zin was het voorbestemd dat ik de richting zou uitgaan van een meer algemene verantwoordelijkheid.'

Haar huidige functie benadert haar definitie van een droomjob. 'Ik hou ervan om ervoor te zorgen dat het bedrijf de goede richting uitgaat, dat we op een rendabele manier meerwaarde bieden aan onze klanten en dat we dit doen met competente, gemotiveerde medewerkers. Alle onderdelen komen samen: tevreden klanten, medewerkers en aandeelhouders. Daarin een cruciale rol spelen, is een droom voor iedereen die houdt van ondernemen.'

Dat is de drempel die je over moet: technologie is een ondersteunend middel om de strategie van het bedrijf waar te maken.

Tegelijk ziet ze dat technologie prominent aanwezig is in onze maatschappij en in bedrijven. 'Je gebruikt geen technologie om de technologie, maar wel om iets voor je klanten te betekenen en om toegevoegde waarde te creëren. Altijd de invalshoek van de klant bekijken, heeft in mijn voordeel gespeeld tijdens mijn carrière. Hoe kunnen we dit waarmaken voor de klant en hoe kunnen we de organisatie ondersteunen? Dat is de drempel die je over moet: technologie is een ondersteunend middel om de strategie van het bedrijf waar te maken.'

De IT-sector staat voor heel wat uitdagingen. Naast alles wat met cybersecurity en privacy te maken heeft, moet er voor de klassieke IT-sector ook cohesie zijn met de diverse businessmodellen. 'Door business en IT meer te integreren, valt het onderscheid tussen die twee minder op. We staan op een cruciaal punt. Als er een positief punt is aan de pandemie, dan is het wel dat de digitale barrières opgeschoven zijn en dat iedereen meer vertrouwd is geraakt met technologie. We staan op het kritische punt om die cohesie sterker te laten worden.'

Menselijke aspect

Els Blaton ziet een sterke evolutie van vrouwen die een mooie carrière maken in de IT-sector. 'Hun aantal neemt ook toe, hoewel het een goed bewaard geheim is dat de STEM-richtingen nog altijd te weinig bevolkt zijn. Ook wie geen wetenschappelijke opleiding volgt en bijvoorbeeld meer met humane wetenschappen bezig is, kan toegevoegde waarde bieden in de technologiesector. Technologie moet het menselijke aspect benaderen. We spreken daarom over digitally close: je moet zorgen dat het geen koude bedoening blijft. Als je kijkt wat we met data en artificiële intelligentie doen, dan zitten die denkpatronen daar ook in, hoe redeneer je, wat zijn de gedragingen van iedereen? Die diversiteit maakt dat we mooie vooruitgang boeken. Ik geloof heel sterk in de diversiteit van teams om goede resultaten neer te zetten.'

In haar vrije tijd geniet Els Blaton graag van het leven, het lezen van een goed boek en chillen met vrienden of haar intussen volwassen kinderen. 'Ik lees ook graag fictie of boeken die met het werk te maken hebben. Maar op vakantie mag het wel eens een gewone roman zijn.'

