Elysia, de Waalse start-up rond het meten van radioactieve samenstellingen, wint de zesde editie van Deloitte's Technology Fast 50. In die rangschikking bekroont de consultant de snelst groeiende technologiebedrijven van het land.

Aan de top van de ranglijst voor technologiebedrijven in 2019 staat Elysia, gevestigd in het Waalse Angleur. De start-up wist de voorbije vier jaar een omzetgroei van 2857,57 procent te verwezenlijken. Het bedrijf voert ook de categorie Healthcare en Life Sciences aan.

Elysia specialiseert zich in meetinstrumenten die de kwaliteit van radiologische producten controleren. Het bedrijf werkt onder meer met leveranciers van radiofarmaceutica en checkt onder meer hoe radioactief de producten in kwestie zijn. Elysia is een spin-off van de universiteit van Luik. In 2015 nam het Duitse concurrent Raytest over. Het bedrijf heeft vandaag zo'n 45 werknemers.

"We zijn zeer vereerd om dit jaar als het snelst groeiende bedrijf te worden erkend", zegt Francois Moonen, CEO van Elysia, in een persmededeling. "Onze groei is gerealiseerd dankzij onze internationale mindset, de steun van onze aandeelhouders bij de aankoop van een Duitse concurrent en onze strategie om oplossingen te bedenken en niet alleen apparatuur. Radiofarmaca zijn essentiële producten om artsen te helpen bij de diagnose en behandeling van kanker. Deel uitmaken van deze waardeketen maakt ons erg trots."

Op de tweede plaats op de Fast 50 lijst staat Sortlist, een Waals bedrijf uit Waver dat marketingmanagers matcht met communicatiebureaus en dat een omzetgroei van 2289,23% mag neerpennen. Op drie vinden we het Gentse Silverfin, dat met zijn boekhoudsoftware een omzetgroei van 2132,07% kon halen. Salesplatform Showpad, kan dan weer met de award voor 'Most Sustainable Growth' naar huis. De scale-up doet het al enkele jaren goed in de Fast 50 ranking en heeft ondertussen kantoren in Chicago, Londen, München, San Francisco en Portland.

Tot slot is er nog de Rising Star 2019 award, een prijs voor een van de tien meest beloftevolle bedrijven die nog geen vier jaar actief zijn. Die gaat naar de Brusselse fintech Keyrock. Keyrock maakt software die investeerders moet helpen om onder meer in cryptomunten handel te drijven.