EMAphere, dat onder meer financiële dashboards voor KMO's ontwikkelt, haalt in een derde kapitaalronde 2,5 miljoen euro op. Daarmee wil het haar buitenlandse ambities versnellen.

Het bedrijf bestaat sinds 2015, telt vandaag 55 werknemers en zevenduizend klanten in België en Frankrijk. De focus ligt op een beheersplatform dat inhaakt op onder meer de boekhouding, systemen voor CRM, ERP en andere software om zo een dashboard te vormen met een overzicht van budgetten, activiteiten of de algemene gezondheid van het bedrijf.

In 2016 haalde het EMAsphere, kort voor enterprise management analytics, altwee miljoen euro op bij niet nader genoemde privébeleggers om uit te breiden naar Frankrijk. In 2018 volgnde een tweede kapitaalronde van 4,5 miljen euro. Vandaag komt daar 2,5 miljoen euro bij van bestaande aandeelhouders, particulieren en Sambrinvest en het Luxemburgse fonds Dedicated.

Die extra investering moet de uitbreiding in Frankrijk en andere Europese landen versnellen. "2019 was een belangrijk jaar voor het smeden van partnerschappen in Frankrijk. Onze oplossing heeft veel succes gehad bij de Franse CEO's en CFO's, en we streven ernaar om onze zichtbaarheid bij deze beslissingnemers op korte termijn te vergroten." Aldus Didier Vankeerberghen, die samen met Hugues Vandepeutte het bedrijf leidt.

"Daarnaast willen verschillende accountancykantoren zoals PwC for Entrepreneurs, Grant Thornton, Crowe Ficorec, ... ons platform integreren in het dienstenaanbod voor hun klanten. Zij bezorgen ons zo een grotere kennis van het Franse economische weefsel."

