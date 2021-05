Ben je je wachtwoord van Netflix of Microsoft weer eens kwijt? Je bent niet alleen. Maandelijks zien honderdduizenden consumenten zich genoodzaakt om hun vergeten wachtwoord te herstellen. Lijden het vaakst aan geheugenverlies: Gmail- en Apple-gebruikers.

Marktvorser Reboot Online wilde wel eens weten welke wachtwoorden we met z'n allen het vaakst vergeten. De onderzoekers baseerden zich daarvoor op het wereldwijde aantal zoekopdrachten naar termen als 'wachtwoord Microsoft vergeten'. In het geval van Gmail, de maildienst van Google, waren er dat maar liefst 454.100 in een maand tijd, het equivalent van 14.648 zoekopdrachten (lees: mensen die zich hun login niet meer herinneren) per dag.

Gebruik een password manager

Op de weinig begerenswaardige tweede plek vinden we het wachtwoord voor diensten die een Apple ID-vereisen, zoals de Apple App Store. Maandelijks hebben 308.250 mensen geen idee meer wat voor wachtwoord ze hiervoor ooit hebben ingesteld. Nummer drie is Instagram, met 118.000 zoekopdrachten per maand. De overige diensten uit de top tien van meest vergeten wachtwoorden vind je terug in de tabel onder dit artikel.

De oplossing om geen wachtwoorden meer te vergeten, is nochtans heel simpel. En dan bedoelen we niet: overal hetzelfde, veel te eenvoudige ('jenaam123') wachtwoord hergebruiken, maar wel: de hulp inschakelen van een password manager. Data News maakte vorig jaar een special met de beste tools en flink wat veiligheidstips. Je kan dat artikel hier nog eens teruglezen.

© Reboot Online

