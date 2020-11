Epic heeft geen diefstal gepleegd door een eigen betaalsysteem in Fortnite in te bouwen. Dat heeft een Amerikaanse federale rechter beslist.

In de aanslepende juridische strijd tussen Apple en spelletjesuitgever Epic Games heeft een Amerikaanse rechter enkele tegenvorderingen afgewezen. De twee vechten sinds augustus een bitse ruzie uit, nadat Epic een eigen betaalsysteem in het enorm populaire Fortnite inbouwde. Dat is tegen de regels van de iOS App Store, omdat het de commissie omzeilt die Apple op betalingen in het systeem vraagt. Fortnite werd daarom uit de App Store (en Google's Play Store, die een gelijkaardig systeem hanteert) gegooid, waarop Epic Apple voor de rechter daagde, en Apple een hoop tegenvorderingen indiende.

Die rechtszaken banen zich nu een weg door het juridische systeem, en enkele van de tegenvorderingen van Apple zijn ondertussen afgewezen. Zo vroeg Apple een schadevergoeding omdat Epic volgens de techreus opzettelijk diefstal pleegde met zijn eigen betalingssysteem. Klopt niet, volgens de rechter, die aangeeft dat daar geen bewijs voor is.

Deze zaak wordt dus uitgesproken in het voordeel van Epic Games, maar over de grond van het conflict is nog niet beslist. Epic Games vindt een commissie van 30% voor het gebruik van het iOS platform te veel. Het beschuldigt Apple bovendien van monopoliepraktijken, omdat er geen alternatieven zijn voor de App Store. Het bedrijf heeft Google overigens om dezelfde redenen in een andere zaak aangeklaagd.

In kortgeding tussen de Apple en Epic was eerder al beslist dat Apple in zijn recht is om Fortnite te verwijderen, maar dat het de ontwikkelaarslicentie van Epic Games niet mag intrekken.

