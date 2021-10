Françoise Chombar ontvangt op dinsdag 12 oktober een erepenning van de KU Leuven. Zij was jarenlang CEO van chipproducent Melexis, is voorzitter van het STEM-platform en wordt gelauwerd voor haar maatschappelijke verdiensten in verschillende domeinen.

Op 30 juli nam Françoise Chombar afscheid als CEO van Melexis, het technologiebedrijf dat ze zelf in 1989 oprichtte. Ze vervulde die functie zeventien jaar en speelde zo een bepalende rol in de uitbouw en het succes van de Vlaamse elektronica-industrie.

Haar carrière werd in 2018 al eens bekroond met zowel de Global Prize for Women Entrepreneurs als de ICT Personality of the Year-award van Data News.

Daarnaast staat Chombar gekend als een voorvechter en inspirator in het STEM-domein (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Zo is ze voorzitter van het STEM-platform, de groep experten die de Vlaamse regering adviseert. Françoise Chombar zet zich ook actief in om diversiteit en inclusie in ondernemingen te verbeteren.

Eerste keer

Om deze redenen reikt de Groep Wetenschap & Technologie van KU Leuven een erepenning uit aan Françoise Chombar. Het is een officiële erkenning voor externe collega's die zich op academisch of maatschappelijk vlak hebben onderscheiden.

Het is overigens pas de eerste keer dat de Groep Wetenschap & Technologie een erepenning uitreikt.

