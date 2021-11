Ericsson neemt het Amerikaanse cloudbedrijf Vonage over. Het betaalt daar 6,2 miljard dollar voor.

Vonage bestaat sinds 2001 en heeft haar hoofdkantoor in de Amerikaanse staat New Jersey. Het bedrijf wordt geleid door Rory Read en haalde het afgelopen jaar 1,4 miljard dollar omzet met een ebitda marge van 14 procent. Het bedrijf telt 120.000 klanten en meer dan een miljoen geregistreerde ontwikkelaars.

De overname is een van de grootsten ooit voor Ericsson en krijgt de steun van de volledige raad van Vonage, maar blijft onderhevig aan goedkeuring door de aandeelhouders van Vonage en door de betrokken regulatoren. Ericsson verwacht de overname in de eerste helft van volgend jaar af te ronden.

Vonage heeft onder meer haar Vonage Communications Platform, wat goed is voor tachtig procent van de omzet van het bedrijf. Tegelijk levert het ook Unified Communications (UCaaS) en Contactcenter diensten (CCaas) op dat platform.

Börje Ekholm, CEO van Ericsson, ziet in de overname de fundamenten om een enterprise business op te bouwen. 'Vonage geeft ons een platform om onze klanten te helpen met met ten gelde maken van hun investeringen in het netwerk, wat voordelen heeft voor ontwikkelaars en bedrijven.'

