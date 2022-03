Zowel Ericsson als diens CEO en CFO worden aangeklaagd in een groepsrechtzaak in de VS. Ze zouden aandeelhouders hebben misleid rond de omkoping in Irak waarbij het bedrijf mogelijk IS heeft gefinancierd.

De zaak draait om het betalen van smeergeld aan verschillende tussenpersonen in Irak in de periode 2011-2019. Dat zou onder meer gebeurd zijn in combinatie met alternatieve transportroutes door IS-gebied, waardoor het mogelijk is dat Ericsson onrechtstreeks de terreurgroep financierde.

Dat krijgt nu een juridisch staartje in de VS. Daar trekt een advocatenkantoor in New York naar de rechter met de beschuldiging dat Ericsson onder meer investeerders heeft misleid door te overdrijven in de mate waarin het het gebruik van smeergeld heeft teruggedrongen door de organisatie.

Ericsson betaalde in 2019 meer dan één miljard dollar om een reeks omkopingszaken te schikken. Het bedrijf zou zich daaraan hebben schuldig gemaakt in China, Vietnam en Djibouti. Maar recent raakte een intern onderzoek bekend dat aangeeft dat er ook in Irak ongebruikelijke betalingen zijn gebeurd.

Ericsson zelf bevestigt aan Reuters dat bepaalde leidinggevenden worden genoemd als beklaagden, maar geeft geen verdere commentaar.

