Ericsson heeft mogelijk IS gefinancierd met betaling van smeergeld in Irak

Telecomreus Ericsson heeft mogelijk smeergeld betaald in Irak. Een intern onderzoek heeft ongebruikelijke betalingen aan het licht gebracht in Irak tot in 2018. Het aandeel Ericsson verloor woensdag 8,5 procent op de beurs.

Het hoofdkwartier van Ericsson in Stockholm.