Google en Ericsson gaan samen oplossingen rond 5G ontwikkelen. Eerder sloot het al zo'n overeenkomst met Nokia.

De bedoeling is dat beide spelers samenwerken in D-15 Labs, het innovatiecentrum van Ericsson in Californië, waar technologie wordt ontwikkeld en getest op een live 5G-platform. Ericsson 5G zit daarbij op Anthos, het applicatieplatform van Google.

Als deel van de samenwerking loopt er ook een pilootproject rond enterprise applicaties op de edge bij een live netwerk met de Italiaanse provider TIM. Daarbij worden functies van het core 5G netwerk en cloudgebaseerde applicaties geautomatiseerd.

Cloud en telecom

Dat cloudspelers en telecomfabrikanten samenwerken is geen verrassing. Door de komst van 5G zoeken beiden wel vaker toenadering tot elkaar voor de verschillende toepassingen van 5G. Onder meer voor de automatisering van het netwerk, maar ook voor nieuwe toepassingen voor consumenten of bedrijven.

Begin dit jaar kondigde Google al een gelijkaardige samenwerking aan met Nokia. Kort nadien loot Nokia ook een samenwerking met AWS.

