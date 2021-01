Ericsson heeft er een uitstekend kwartaal opzitten. De ban van concurrent Huawei en een lagere kostenstructuur leveren het bedrijf een mooi kwartaalresultaat op, maar die ban bevat ook risico's.

Ericsson haalde in het vierde kwartaal 2020 een omzet van 69,6 miljard kronen (zo'n 6,87 miljard euro), dat is 5 procent meer dan in dezelfde periode in 2019. De nettowinst komt op 7,2 miljard kronen (zo'n 710 miljoen euro), 4,5 procent meer dan een jaar geleden.

De Zweedse netwerkspecialist zegt dat het momenteel 127 commerciële contracten heeft lopen en in 79 operationele netwerken actief is. Tegelijk laat het ook weten dat haar operationele marge toeneemt. De doelstellingen die het bedrijf voor 2022 had gesteld zijn nu al behaald.

De brutomarge van het bedrijf stijgt van 36,8 procent naar 40,6 procent. 'Veel van onze investeringen in R&D gaan niet alleen naar verbetering en meer functies, maar ook naar het verlangen van de kostenstructuur,' zegt CFO Carl Mellander daarover tegen Reuters.

Netwerkafdeling 11 procent groter

De zwaarste poot van Ericsson is de netwerktak. Daar groeit de omzet tot 49,9 miljard kronen (4,93 miljard euro), 11 procent meer dan een jaar geleden. Hieronder valt de 5G-apparatuur die momenteel volop wordt uitgerold in verschillende landen.

Digital Services was goed voor 12,7 miljard kronen (1,25 miljard euro) omzet, een daling van 4 procent. Hier wijst het bedrijf naar minder kritieke contracten, meer softwareverkoop, maar met lagere service delivery kosten. Het bedrijf maakt zich sterk dat nieuwe contracten de komende 12-18 maanden hier voor meer omzet zullen zorgen.

Managed Services daalt met 17 procent tot 5,8 miljard kronen (570 miljoen euro). Die daling is te wijten aan de fusie tussen de Amerikaanse operatoren T-Mobile en Sprint.

Emerging Business en andere activiteiten kennen een nulgroei en blijven op 1,7 miljard Zweedse kronen (ongeveer 170 miljoen euro). Ericsson benadrukt wel dat de resultaten werden beïnvloed door onder andere schommelende munteenheden. Voor de meeste afdelingen zou de omzet meer gestegen zijn.

Zweedse ban tegen Chinese bedrijven snijdt langs twee kanten

Dat Ericsson sterk groeit komt deels omdat veel landen nu met hun 5G-infrastructuur beginnen. Maar ook omdat concurrenten Huawei en ZTE niet langer zijn toegestaan in verschillende landen. Dat maakt dat de al kleine markt voor grootschalige 5G-apparatuur hoofdzakelijk bestaat uit Ericsson en Nokia.

Maar Ericsson stelt formeel dat het daar geen grote fan van is. Het bedrijf zegt in haar kwartaalresultaten letterlijk dat de Zweedse beslissing op Chinese vendors te weigeren een risico kan vormen voor haar activiteiten in China. Ericsson produceert in China, maar is daar ook aanbieder van telecominfrastructuur.

Begin deze maand nog meldde een Zweeds dagblad dat Borje Ekholm, de CEO van Ericsson, bij de Zweedse minister voor Buitenlandse Handel druk had gezet om Huawei niet te bannen, met als dreigement dat het de hoofdzetel van het bedrijf zou verhuizen.

Ericsson haalde in het vierde kwartaal 2020 een omzet van 69,6 miljard kronen (zo'n 6,87 miljard euro), dat is 5 procent meer dan in dezelfde periode in 2019. De nettowinst komt op 7,2 miljard kronen (zo'n 710 miljoen euro), 4,5 procent meer dan een jaar geleden.De Zweedse netwerkspecialist zegt dat het momenteel 127 commerciële contracten heeft lopen en in 79 operationele netwerken actief is. Tegelijk laat het ook weten dat haar operationele marge toeneemt. De doelstellingen die het bedrijf voor 2022 had gesteld zijn nu al behaald.De brutomarge van het bedrijf stijgt van 36,8 procent naar 40,6 procent. 'Veel van onze investeringen in R&D gaan niet alleen naar verbetering en meer functies, maar ook naar het verlangen van de kostenstructuur,' zegt CFO Carl Mellander daarover tegen Reuters.De zwaarste poot van Ericsson is de netwerktak. Daar groeit de omzet tot 49,9 miljard kronen (4,93 miljard euro), 11 procent meer dan een jaar geleden. Hieronder valt de 5G-apparatuur die momenteel volop wordt uitgerold in verschillende landen.Digital Services was goed voor 12,7 miljard kronen (1,25 miljard euro) omzet, een daling van 4 procent. Hier wijst het bedrijf naar minder kritieke contracten, meer softwareverkoop, maar met lagere service delivery kosten. Het bedrijf maakt zich sterk dat nieuwe contracten de komende 12-18 maanden hier voor meer omzet zullen zorgen.Managed Services daalt met 17 procent tot 5,8 miljard kronen (570 miljoen euro). Die daling is te wijten aan de fusie tussen de Amerikaanse operatoren T-Mobile en Sprint.Emerging Business en andere activiteiten kennen een nulgroei en blijven op 1,7 miljard Zweedse kronen (ongeveer 170 miljoen euro). Ericsson benadrukt wel dat de resultaten werden beïnvloed door onder andere schommelende munteenheden. Voor de meeste afdelingen zou de omzet meer gestegen zijn.Dat Ericsson sterk groeit komt deels omdat veel landen nu met hun 5G-infrastructuur beginnen. Maar ook omdat concurrenten Huawei en ZTE niet langer zijn toegestaan in verschillende landen. Dat maakt dat de al kleine markt voor grootschalige 5G-apparatuur hoofdzakelijk bestaat uit Ericsson en Nokia.Maar Ericsson stelt formeel dat het daar geen grote fan van is. Het bedrijf zegt in haar kwartaalresultaten letterlijk dat de Zweedse beslissing op Chinese vendors te weigeren een risico kan vormen voor haar activiteiten in China. Ericsson produceert in China, maar is daar ook aanbieder van telecominfrastructuur.Begin deze maand nog meldde een Zweeds dagblad dat Borje Ekholm, de CEO van Ericsson, bij de Zweedse minister voor Buitenlandse Handel druk had gezet om Huawei niet te bannen, met als dreigement dat het de hoofdzetel van het bedrijf zou verhuizen.