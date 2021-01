Borje Ekholm, de CEO van Ericsson, heeft een Zweedse minister onder druk gezet om concurrent Huawei alsnog toe te laten in het land.

De Zweedse krant Dagens Nyheter (DN) beweert dat Ekholm berichten stuurde naar minister van Buitenlandse Handel Anna Hallberg met de vraag om de beslissing van de Zweedse telecomregulator te herbekijken. Die besliste dat Chinese bedrijven, waaronder Huawei, worden verboden in infrastructuur van 5G-frequenties en dat tegen januari 2025.

Ekholm zou er zelfs mee gedreigd hebben dat Ericsson Zweden zou verlaten. Maar hij ving bot. De minister liet hem weten dat de regulator onafhankelijk is en dat ze niet tussenkomt in die beslissing. Dat vertelde ze ook aan DN. Een woordvoerder van Ericsson bevestigt dat er contact is geweest met de minister, zonder in te gaan op de inhoud.

Eerder gaf een vicevoorzitter van de raad van bestuur van Ericsson al in een interview aan dat het verbieden van Huawei geen goede zaak is.

Het motief achter dat lobbywerk is niet zozeer eerlijke concurrentie, maar wel Ericsson's eigen belangen in China. Het bedrijf haalt volgens Bloomberg ongeveer tien procent van haar omzet in het land en China heeft al laten verstaan dat Zweedse bedrijven gevolgen kunnen ondervinden als Zweden Chinese telecombedrijven weert.

Ook ons land sprak zich vorig jaar negatief uit over Chinese telecomspelers. Hoewel de bedrijven niet volledig worden verbannen, mogen ze maar een bepaald deel uitmaken van de telecominfrastructuur. Dat maakt dat spelers als ZTE of Huawei technisch niet verboden zijn, maar in praktijk liggen hun kansen om grote contracten binnen te halen hierdoor wel een pak slechter.

