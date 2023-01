Het Europees Ruimtevaartagentschap ESA en satellietfabrikant Thales Alenia Space gaan samen technologie ontwikkelen voor beveiligde kwantumcommunicatie via satelliet. Dat moet onder meer cyberaanvallen beter kunnen afweren.

'In de digitale wereld van vandaag wordt het steeds belangrijker om beschermd te blijven tegen cyberaanvallen die gericht zijn op vitale diensten, zoals stroomvoorziening', schrijft ESA in een persbericht. ESA en Thales Alenia Space hebben een contract getekend om samen de technologie te ontwikkelen, die de vlot-bekkende naam TeQuantS meekreeg.

De beveiliging van satellietcommunicatie zal worden gebaseerd op de wetten van de kwantumfysica, zo luidt het. 'De kwantumcomputers die momenteel worden ontwikkeld, zullen uiteindelijk de cryptografische systemen die door de huidige klassieke computers worden gebruikt, gemakkelijk kunnen kraken. Om Europese informatie in de toekomst veilig te houden, is dus nieuwe cryptografie nodig die gebaseerd is op de kwantumeigenschappen van licht', aldus ESA. De informatie zal echter over grote afstanden tussen steden moeten worden verzonden en kwantuminformatieverbindingen via glasvezel zijn beperkt tot een bereik van een paar honderd kilometer.

Het versturen van informatie over kwantumverbindingen, en vooral de beveiliging daarvan, is momenteel het onderwerp van meerdere onderzoeksprojecten. In België startte een consortium van verschillende universiteiten vorige week nog een project op om technologie te ontwikkelen voor de security van kwantumcommunicatie, maar dan op de aarde.

