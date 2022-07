Het Oost-Vlaamse ESC krijgt een nieuwe meerderheidsaandeelhouder. Capital A stapt in bij de IT-dienstverlener die zich onder meer op Microsoft bedrijfssoftware toelegt.

ESC bestaat sinds 1999 en was tot voor kort vooral in handen van Carine en Philippe Smet, zij blijven ook in de raad van bestuur. Het huidig managementteam onder leiding van CEO Benny Van Hyfte, blijft ook aan boord.

Het bedrijf telt momenteel zo'n 155 mensen en legt zich naast Microsoft ook toe op moderne werkplekken en e-business op de KMO-markt. In 2020 nam het zelf nog concurrent SDE over.

Capital A is een Belgisch-Nederlandse investeringsmaatschappij. Hoeveel het betaalt voor de meerderheid van de aandelen is niet bekend. De bedoeling is om met de nieuwe investeerder zowel organisch als via overnames verder te groeien.

'We zijn erg onder de indruk van het groeitraject welke ESC de laatste jaren heeft afgelegd en de toegevoegde waarde die ze bieden aan hun klanten. We zijn daarom ook verheugd om, samen met de familie Smet, het management en het bredere team, de verdere groei van ESC te ondersteunen,' zegt Robin Janssens, Investment Manager van Capital A.

'Naast de huidige activiteiten, zullen we ons ook verder focussen op productontwikkeling en gericht op zoek gaan naar partnerships met andere bedrijven in de ons omringende landen om onze klanten optimaal te kunnen ontzorgen.'

