De blockchain van Ethereum, de tweede grootste cryptomunt ter wereld, is schijnbaar succesvol overgeschakeld op 'proof-of-stake'. Via die ingreep verbruikt de munt een pak minder energie.

Er wordt al aan de overgang gewerkt sinds 2016, en in principe zouden normale gebruikers niet veel van de nieuwe gang van zaken moeten merken. Wat de overstap wel doet, is 'miners' werkloos maken. Ethereum stapt namelijk over van 'proof-of-work', waarbij die miners grote hoeveelheden computers inzetten die moeilijke rekenoefeningen uitvoeren om transacties op de blockchain te verzegelen, naar 'proof-of-stake', dat gebruik maakt van waarborgen, en tot duizend keer minder energie zou verspillen.

De overstap is finaal gepland voor 19 september, maar het technische luik lijkt ondertussen afgerond, blijkens een tweet van mede-oprichter van Ethereum Vitalik Buterin. In de komende dagen is het nog wachten om te zien of en hoeveel bugs en problemen opduiken. Het is alvast de eerste keer dat een gigantisch netwerk als dat van Ethereum de kern van zijn werking volledig omgooit.

And we finalized!



Happy merge all. This is a big moment for the Ethereum ecosystem. Everyone who helped make the merge happen should feel very proud today. — vitalik.eth (@VitalikButerin) September 15, 2022

Er wordt al aan de overgang gewerkt sinds 2016, en in principe zouden normale gebruikers niet veel van de nieuwe gang van zaken moeten merken. Wat de overstap wel doet, is 'miners' werkloos maken. Ethereum stapt namelijk over van 'proof-of-work', waarbij die miners grote hoeveelheden computers inzetten die moeilijke rekenoefeningen uitvoeren om transacties op de blockchain te verzegelen, naar 'proof-of-stake', dat gebruik maakt van waarborgen, en tot duizend keer minder energie zou verspillen. De overstap is finaal gepland voor 19 september, maar het technische luik lijkt ondertussen afgerond, blijkens een tweet van mede-oprichter van Ethereum Vitalik Buterin. In de komende dagen is het nog wachten om te zien of en hoeveel bugs en problemen opduiken. Het is alvast de eerste keer dat een gigantisch netwerk als dat van Ethereum de kern van zijn werking volledig omgooit.