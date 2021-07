Het Hof van Justitie van de Europese Unie gaat zich buigen over de vraag of Facebook juridisch gezien gebruikersgegevens mag verwerken. Het doet dat op vraag van het Oostenrijkse gerechtshof en Noyb, de organisatie van activist Max Schrems.

Facebook zegt een soort contract aan te gaan met gebruikers, waarmee die het netwerk opdracht geven om hen gepersonaliseerde advertenties voor te schotelen. Het Oostenrijkse gerechtshof zet hier vraagtekens bij.

Dit meldt None of your Business (Noyb), de non-profitorganisatie van privacyvoorvechter Max Schrems. Schrems en Facebook zijn al lange tijd in een juridische strijd verwikkeld. Centraal hierbij staat de vraag of Facebook gegevens mag verwijderen en hiervoor op de juiste manier toestemming vraagt.

Van consent naar contract

Noyb meldt dat Facebook voorheen vertrouwde op consent voor het verzamelen van gegevens. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt op dit vlak aanvullende eisen. Sinds het van kracht worden van de AVG in mei 2018 ziet Facebook de consentclausules in zijn gebruikersovereenkomst daarom als contract, waarmee gebruikers in feite gepersonaliseerde advertenties bestellen. 'Facebook probeert gebruikers veel AVG-rechten af te nemen door 'consent' simpelweg te 'herinterpreteren' als een civiel juridisch contract. Dit was niets meer dan een goedkope poging tot het omzeilen van de AVG', stelt Schrems.

Noyb stapte daarom naar de Oostenrijkse rechtbank. Deze vraagt op zijn beurt het Hof van Justitie van de Europese Unie zich over de zaak te buigen. Centraal hierbij staat de vraag of Facebook het verwerken van gebruikersgegevens als contract met zien. Ook wil de Oostenrijkse rechter weten of Facebook voldoende doet op het gebied van dataminimalisatie. Daarnaast is de verwerking van gevoelige gegevens zoals politieke of seksuele voorkeur voor het aanbieden van gepersonaliseerde advertenties een vraagstuk.

In samenwerking met Dutch IT Channel

