De Europese Unie komt met eigen wetten om cryptovaluta te reguleren. De Let Valdis Dombrovskis, die in de nieuwe Europese Commissie verantwoordelijk moet worden voor economisch beleid, kondigde dat dinsdag aan tijdens zijn hoorzitting in het Europees Parlement.

In de zomer werd al bekend dat de mededingingsautoriteiten van de EU mogelijke concurrentieverstoring door de digitale munt libra van Facebook onderzoekt. Nieuwe financiële technologieën hebben een enorm potentieel, aldus Dombrovskis, maar brengen wel risico's met zich mee op het vlak van concurrentie, cyberveiligheid en financiële stabiliteit. De Letse politicus, die ook de afgelopen vijf jaar al EU-commissaris was, wees verder op het belang van innovatie bij kleinere Europese bedrijven. Die hebben nu vaak moeite financiering te vinden. Hij kondigde aan met voorstellen te komen voor een nieuw fonds dat het midden- en kleinbedrijf moet helpen naar de beurs te gaan om kapitaal te vergaren.