Europese lidstaten kunnen 5G-spelers weigeren als ze hen te risicovol vinden. Dat staat in niet-bindende aanbevelingen van de EU.

Het document in kwestie wordt pas op 29 januari voorgesteld door Eurocommissaris Margrethe Vestager maar kon al worden ingekeken door Reuters.

De tekst is niet bindend voor de lidstaten, maar geeft wel richtlijnen en waarschuwt voor de risico's van verstoring van de 5G-infrastructuur door een (niet-EU) land en het risico om afhankelijk te zijn van één leverancier.

Zo geeft de tekst het advies dat operatoren horen te diversifiëren in hun leveranciers zodat ze niet afhankelijk zijn van één speler en dat ze daarbij zowel technische als niet-technische factoren moeten laten meespelen om die leveranciers te beoordelen.

De richtlijnen gaan niet louter om het weren van bepaalde apparatuurmakers, maar suggereert ook de nood aan een regulatorisch kader rond outsourcing van kritieke onderdelen van netwerkinfrastructuur. Zo zouden EU-lidstaten regelmatig een audit moeten doorvoeren bij hun operatoren om details te krijgen over de outsourcing van 5G-materiaal of andere netwerkgerelateerde activiteiten.

Reuters merkt op dat de tekst geen enkel bedrijf of land expliciet noemt, maar dat de richtlijnen er komen onder druk van de VS om het Chinese Huawei te weren. De VS beschuldigt het bedrijf van spionage namens de Chinese overheid, maar dat is nog nooit bewezen en wordt ook met klem ontkend door Huawei.

De richtlijnen zijn opmerkelijk wetende dat EU Handelscommissaris Phil Hogan vorige week nog opmerkte dat hij geen voorstander is om Huawei ten alle koste te blokkeren.

Daarbij komt ook dat Huawei flink wat steun van nationale operatoren, zoals Deutsche Telekom, Vodafone en Telefonica, die vaak al meer dan tien jaar met het bedrijf samenwerken. In België is het bedrijf al jarenlang leverancier van Proximus voor onder meer het 4G-netwerk.

