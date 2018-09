EU-parlement stemt in met hervorming auteursrecht

Het Europees Parlement heeft gestemd over de zogeheten 'copyright directive', waarin onder meer nieuwe regels zijn opgenomen rond de vergoeding voor auteurs die hun werk online geplaatst zien. De goedkeuring van vooral de genaamde artikels 11 en 13 van deze nieuwe richtlijn betekent onder meer dat internetplatformen een vergoeding zullen moeten betalen voor het online zetten van auteursrechtelijk beschermde 'content', ook als die door gebruikers wordt geüploaded.

Daarnaast zouden internetsites als Google News die een deel van een nieuwsbericht online zetten, daar een vergoeding voor moeten neertellen. Die vergoeding, die de bijnaam 'linkbelasting' kreeg, moet voor uitgevers meer inkomsten genereren.

De richtlijn heeft voor redelijk veel controverse gezorgd, en was het onderwerp van intensief lobbywerk door de grote techbedrijven en internetpioniers. Tegenstanders zien de maatregel als censuur en een inperking van de internetvrijheid. Het is dan ook al de tweede keer dat ze ter stemming voorkomt. Bij een eerdere stemming in juli werd ze nog verworpen, waarna amendementen konden worden ingediend.

Deze keer werd ze goedgekeurd, met 438 stemmen voor, en 226 stemmen tegen. 39 parlementsleden onthielden zich. De onderhandelingen met de lidstaten over de uiteindelijke wetstekst kunnen nu beginnen.