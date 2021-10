De Europese Unie werkt aan een voorstel dat criminelen zou moeten hinderen, maar privacy-activisten merken op dat het ook klokkenluiders stokken in de wielen steekt.

De EU is wetgeving aan het opstellen die het binnenkort verplicht maakt om persoonsgegevens vrij te geven bij het registreren van een domeinnaam. Wie momenteel een domeinnaam registreert, moet bij de registrar (bijvoorbeeld Combell of Proximus) een naam, adres en telefoonnummer geven, maar in de praktijk worden die gegevens niet nagekeken. Het is dus vrij makkelijk om met valse gegevens een domeinnaam te registreren, en daar wil de EU nu een einde aan maken. Volgens de nieuwe regels zou een aanvrager een werkend telefoonnummer en volledige naam, mailadres en fysiek adres moeten opgeven.

De EU legt de verantwoordelijkheid om na te kijken of die gegevens juist zijn, bij de registrars zelf. 'Registratie-organisaties voor top level domeinen, en diensten die domeinnaamregistratie aanbieden moeten regels en procedures invoeren voor het verzamelen en beheren van accurate, geverifieerde en volledige registratiegegevens', zo staat onder meer in het voorstel.

Voor of tegen

Een aantal grote organisaties, waaronder ICANN, vragen al langer om het moeilijk te maken anoniem domeinnamen te registreren. Wanneer een domeinnaam niet aan iemand gelinkt kan worden, zou die namelijk vaker gebruikt worden om bijvoorbeeld malware of illegale films en muziek te verspreiden.

Privacy-activisten zien er echter een gevaar in voor de vrijheid van meningsuiting. Ze merken op dat de veiligheid van klokkenluiders en politieke activisten vaak net ligt in hun anonimiteit, wanneer ze informatie bekendmaken die bijvoorbeeld een regime in een slecht daglicht stelt. Op deze manier zouden zij richting 'dark web' worden geduwd. DENUC, de registry voor het Duitse topleveldomein .de, merkt dan weer op dat de huidige voorstellen misschien hun doel voorbijsteken. Ze zouden weinig gevolgen hebben voor het misbruik van DNS, omdat ze alleen gegevens van een registrant vragen, en niet weten welke de eigenlijke organisatie is die achter de domeinnaam zit.

