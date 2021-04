Zowel Intel als TSMC gaan vandaag in gesprek met de Europese Unie. De Europese Commissie wil hen overtuigen om geavanceerde chipproductie naar Europa te brengen.

Europa is vandaag goed voor tien procent van de wereldwijde chipproductie. Tegen 2030 wil Eurocommissaris voor de Interne Markt Thierry Breton dat opkrikken naar twintig procent.

Mede daarom mikt hij op Europese samenwerking tussen de lidstaten. Aan journalisten in Berlijn vertelde hij deze week dat er momenteel 22 lidstaten bereid zijn om in die alliante te stappen, weet Reuters. Daarbij zouden onder meer STMicroelectronics, NXP, Infineon en ASML betrokken zijn.

2 nanometer

Vandaag, vrijdag, staat er ook een afspraak gepland met Pat Gelsinger, de nieuwe CEO van Intel, en een videogesprek met Maria Marced, hoofd van TSMC in Europa. Concreet zou dat gaan over een fabriek waar op 2nm kan worden geproduceerd.

Vandaag bestaan er nog geen commerciële chips op 2 nanometer. Zowel Intel als TSMC plannen zo'n evolutie in de komende jaren. Voor chips geldt doorgaans: hoe kleiner het productieproces, hoe meer transistors op dezelfde oppervlakte en hoe minder energie ze verbruiken.

Intel kondigde eind vorige maand nog aan dat het twintig miljard dollar wil investeren in fabrieken voor chipproductie, één van die productieplaatsen wordt Europa. Hoe groot en met welke snelheid die plannen er komen zal waarschijnlijk deels afhangen van de Europese steun die de bedrijven krijgen om hier uit te breiden.

Taiwan sceptisch

Maar de Europese ambitie wordt niet overal met gejuich onthaald. Volgens Venturebeat is de Taiwanese minister van Economie, Wang Mei-hua niet onder de indruk. Hij verwijst naar uitspraken van TSMC dat stelt dat de meest geavanceerde chipontwikkeling binnen Taiwan zal blijven gebeuren.

Uiteraard past de verwijzing van de minister ook in een bredere context. Taiwan is vandaag vrijwel de grootste chipproducent ter wereld en dat is dankzij TSMC. Het bedrijf maakt 58,8 procent van alle chips ter wereld volgens Gartner. Dat levert inkomsten en jobs op, maar verhoogt ook het strategisch belang van Taiwan in de wereld. Niet onbelangrijk als je weet dat het land al jaren onafhankelijk is, maar door China nog steeds wordt beschouwd als opstandige provincie.

Europa is vandaag goed voor tien procent van de wereldwijde chipproductie. Tegen 2030 wil Eurocommissaris voor de Interne Markt Thierry Breton dat opkrikken naar twintig procent.Mede daarom mikt hij op Europese samenwerking tussen de lidstaten. Aan journalisten in Berlijn vertelde hij deze week dat er momenteel 22 lidstaten bereid zijn om in die alliante te stappen, weet Reuters. Daarbij zouden onder meer STMicroelectronics, NXP, Infineon en ASML betrokken zijn.Vandaag, vrijdag, staat er ook een afspraak gepland met Pat Gelsinger, de nieuwe CEO van Intel, en een videogesprek met Maria Marced, hoofd van TSMC in Europa. Concreet zou dat gaan over een fabriek waar op 2nm kan worden geproduceerd.Vandaag bestaan er nog geen commerciële chips op 2 nanometer. Zowel Intel als TSMC plannen zo'n evolutie in de komende jaren. Voor chips geldt doorgaans: hoe kleiner het productieproces, hoe meer transistors op dezelfde oppervlakte en hoe minder energie ze verbruiken.Intel kondigde eind vorige maand nog aan dat het twintig miljard dollar wil investeren in fabrieken voor chipproductie, één van die productieplaatsen wordt Europa. Hoe groot en met welke snelheid die plannen er komen zal waarschijnlijk deels afhangen van de Europese steun die de bedrijven krijgen om hier uit te breiden.Maar de Europese ambitie wordt niet overal met gejuich onthaald. Volgens Venturebeat is de Taiwanese minister van Economie, Wang Mei-hua niet onder de indruk. Hij verwijst naar uitspraken van TSMC dat stelt dat de meest geavanceerde chipontwikkeling binnen Taiwan zal blijven gebeuren.Uiteraard past de verwijzing van de minister ook in een bredere context. Taiwan is vandaag vrijwel de grootste chipproducent ter wereld en dat is dankzij TSMC. Het bedrijf maakt 58,8 procent van alle chips ter wereld volgens Gartner. Dat levert inkomsten en jobs op, maar verhoogt ook het strategisch belang van Taiwan in de wereld. Niet onbelangrijk als je weet dat het land al jaren onafhankelijk is, maar door China nog steeds wordt beschouwd als opstandige provincie.