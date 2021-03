Intel kondigt een grote ommezwaai aan in haar strategie. Het gaat fabrieken bijbouwen, chips voor anderen produceren, maar ook eigen chipproductie uitbesteden.

Intel is de grootste halfgeleiderfabrikant ter wereld, een positie die het afwisselend met Samsung inneemt. Maar het produceerde tot nu toe vooral Intel-chips in Intel-fabrieken. Nu kondigt het met haar 'IDM 2.0' strategie een stevige aanpassing aan.

Het produceren van eigen chips blijft. Maar in de toekomst zal het bedrijf vaker beroep doen op andere partijen zoals TSMC, Samsung en GlobalFoundries voor haar chipproductie en dat vanaf 2023.

Tegelijk richt Intel een nieuwe business unit op: Intel Foundry Services, waar het chips zal maken voor andere spelers. Het gaat om bedrijven die hun eigen chipontwerp hebben, maar de productie (het 'bakken') gebeurt dan bij Intel. Niet te verwarren met bedrijven die Intel-chips van Intel kopen (zoals laptopfabrikanten). Intel zal zowel x86, Arm en RISC-V chips maken.

Fabrieken en jobs

Intel investeert ook in nieuwe chipfabrieken. De eerste komt in Ocotillo (Arizona) waar het bedrijf vorig jaar al een fabriek opende. Later dit jaar worden nog productieplaatsen aangekondigd, onder meer in Europa en de VS.

Intel's huidige chipfabriek in Ocotillo, Arizona, opende in 2020 de deuren en krijgt binnenkort al stevige uitbreiding. © Intel

In totaal wil het bedrijf drieduizend high-tech jobs creëren, drieduizend jobs voor de bouw van die fabrieken en in totaal 15.000 jobs op lange termijn. In totaal zal Intel twintig miljard dollar investeren in de fabrieken, de nieuwe business unit en strategie.

Nieuwe conferentie

In de marge van de nieuwe fabrieken kondigde het bedrijf ook een (nog nader te duiden) samenwerking aan met IBM rond onderzoek en komt er een nieuwe conferentie die in oktober in San Francisco doorgaat, een 'spirituele opvolger' van het Intel Developer Forum.

Nodige comeback

Intel blijft een van de grootste en belangrijkste spelers in de chipsector. Maar het bedrijf kreeg de afgelopen jaren heel wat klappen waardoor een stevige comeback broodnodig is.

De huidige Intel-fabriek in Oregon (VS) © Intel

Meer dan tien jaar geleden miste het bedrijf de boot voor smartphones en ook rond wearables kan het amper potten breken. In 2015 moest het bedrijf erkennen dat het haar productieproces niet kon verkleinen naar 10 nanometer.

Dat zorgde voor een groter probleem op lange termijn: terwijl de concurrentie er wel in slaagde om haar chips kleiner te maken (en dus meer bewerkingen die minder energie kosten) bleef Intel vaak beperkt tot het optimaliseren van haar bestaande technologie.

Dat heeft op haar beurt enkele dingen in gang gezet. Zo stapte Apple vorig jaar af van Intel-chips ten voordele van eigen chips gebaseerd op Arm-architectuur. Maar het maakte ook dat Intel's directe concurrent AMD (dat haar chips laat maken door TSMC) marktaandeel kon winnen. Al die zaken gecombineerd wegen al meerdere kwartalen op de resultaten van het bedrijf.

AMD was in 2014 bijna failliet. Het bedrijf is vandaag nog steeds kleiner dan Intel, maar kon de afgelopen jaren Intel meermaals het nakijken geven, onder meer als chipleverancier van de PlayStation 5 en de nieuwe Xbox.

CEO-wissels

Intel kende ook enkele woelige jaren op bestuursniveau. In 2018 moest toenmalige CEO Brian Krzanich opstappen na een affaire met een werknemer. Hij werd begin 2019 tijdelijk (en later definitief) opgevolgd door CFO Bob Swan. Begin dit jaar werd Swan op zijn beurt bedankt voor bewezen diensten.

Pat Gelsinger, de nieuwe CEO van Intel. © Intel

Sindsdien waait er een nieuwe (en tegelijk oude) wind door Intel met de komst van Pat Gelsinger. De voormalige CEO van VMware was tot 2009 CTO bij de chipgigant. Hij kent de hoogdagen van het bedrijf en krijgt nu de taak om het bedrijf weer te laten bloeien.

Wereldwijd tekort

Hoewel een chipfabriek bouwen en het productieproces op gang brengen veel tijd en geld kost, is de timing van Intel goed gekozen. De vraag naar chips is nooit hoger geweest en momenteel is er nog steeds een wereldwijd tekort. In die mate dat veel autofabrikanten hun productie moeten stilleggen, maar ook dat spelconsoles amper beschikbaar zijn.

Dat probleem wordt op korte termijn niet opgelost, maar op lange termijn geeft het wel wat meer beweegruimte op de wereldwijde processormarkt.

