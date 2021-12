De mededingingsautoriteit van de Europese Unie wil meer informatie over de overname van Nuance Communications door Microsoft. Europa heeft klanten en concurrenten van de twee bedrijven gevraagd om een lijst van zorgen over de deal op te stellen, meldt persbureau Reuters die de vragenlijst heeft ingezien.

Het informatieverzoek van de EU is het meest uitgebreide onderzoek naar de deal tussen Nuance en Microsoft sinds de aankondiging in april dit jaar. De overname van het Amerikaanse Nuance, dat actief is op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) en spraaktechnologie, is met een prijskaartje van 16 miljard dollar (ruim 13 miljard euro) de op één na grootste aankoop door Microsoft ooit. Met de overname wil het technologieconcern volgens kenners meer stappen zetten op het gebied van software voor de gezondheidszorg.

De overname werd in juni dit jaar al goedgekeurd door de Amerikaanse toezichthouder, na een minimale beoordeling van de deal. In oktober kregen de bedrijven groen licht van de Australische concurrentiewaakhond. In november hebben Microsoft en Nuance goedkeuring aangevraagd bij het mededingingsbureau van de Europese Commissie en de toezichthouder heeft tot 21 december de tijd om de deal goed te keuren of een groter onderzoek te openen.

Concurrenten

De bedrijven hadden verwacht de deal tegen het einde van dit jaar te kunnen afronden, maar zeiden vorige maand al dat de afronding zou kunnen verschuiven naar begin volgend jaar.

In de vragenlijst wordt onder meer gevraagd of Microsoft en Nuance concurrenten zijn en of een samenwerking gevolgen kan hebben voor klanten en rivalen. Ook wil Europa weten of Microsoft Nuance zou kunnen bevoordelen boven concurrerende diensten.

Nuance biedt onder meer oplossingen voor de communicatie van zorginstellingen met patiënten en het vastleggen van die communicatie in medische dossiers. Het bedrijf verkoopt voornamelijk transcriptietechnologie die populair is bij artsen die gesproken aantekeningen willen automatiseren. Nuance bedient naar eigen zeggen 77 procent van de Amerikaanse ziekenhuizen. Andere aanbieders van dit soort technologieën zijn onder meer 3M en Philips.

