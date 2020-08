Eurofiber krijgt het Nederlandse Brightfiber in handen. Die laatste legt zich vooral toe op de bedrijfsmarkt.

Brightfiber bestaat nog maar sinds 2015 en heeft glasvezelnetwerken op 15 bedrijfsterreinen. Een overnameprijs maakt het bedrijf niet bekend.

"We zijn de afgelopen jaren zeer succesvol geweest door bedrijvenparken te voorzien van hoogwaardige glasvezelverbindingen op basis van vraagbundeling," zegt Jim Kervezee, directeur van Brightfiber. "Nu is het tijd om ons netwerk onder te brengen in het internationale netwerk van Eurofiber, de grootste zakelijke glasvezelaanbieder in de Benelux. Onze klanten zullen profiteren van de schaalgrootte en de expertise van Eurofiber.

Eurofiber bestaat sinds 2000 en heeft ook in België een aanzienlijk netwerk, hoofdzakelijk tussen verschillende knooppunten en datacenters. Vorige week nog kondigde Proximus aan dat het met Eurofiber gaat samenwerken om in Wallonië glasvezel tot in de woonkamer te brengen (FTTH). Voor Vlaanderen werkt het daarvoor samen met het eveneens Nederlandse Delta Fiber.

