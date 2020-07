Om de eerder uitgesproken ambitie om 2,4 miljoen gezinnen en bedrijven van glasvezel te voorzien tegen 2025 nog te versnellen, kondigt Proximus een overeenkomst aan met Eurofiber en Delta Fiber.

Eind maart communiceerde Proximus zijn ambitie om de uitrol van zijn fibernetwerk te versnellen, met als doel 2,4 miljoen woningen en bedrijven aan te sluiten tegen 2025. Om dit te bereiken, heeft Proximus nu een overeenkomst gesloten met twee gespecialiseerde Nederlandse bedrijven: Eurofiber en Delta Fiber. "Het is de bedoeling een aanzienlijke versnelling van ongeveer 30% te realiseren ten opzichte van ons doel om tegen 2025 2,4 miljoen woningen en bedrijven op fiber te kunnen aansluiten", zegt Proximus-CEO Guillaume Boutin. Dat komt overeen met een fiberdekking van zo'n 50%.

Delta Fiber in Vlaanderen

Samen met Delta Fiber wil Proximus een fibernetwerk uitbouwen in verschillende steden en wijken in Vlaanderen. Hoe de structuur van de samenwerking er gaat uitzien, is nog niet zeker. Een joint venture behoort nog tot de mogelijkheden. Het netwerk zal ook beschikbaar zijn voor wholesaleklanten. Het doel is om binnen deze samenwerking ongeveer 1,5 miljoen woningen en bedrijven in Vlaanderen op fiber te kunnen aansluiten.

Eurofiber in Wallonië

De soortgelijke overeenkomst met Eurofiber gaat dan weer over het Waalse landsgedeelte. De bedoeling is om daar de fiber-to-the-home uitrol op een kostefficiënte manier uit te breiden. Alle geïnteresseerde partijen krijgen toegang onder open access en niet-discriminerende voorwaarden. Net als bij Delta Fiber moeten de specifieke voorwaarden nog onderhandeld worden, en is ook hier een joint venture een van de mogelijke pistes voor het ontwerp, de bouw, het onderhoud en de latere upgrades van het fibernetwerk. Via deze samenwerking hoopt Proximus minstens 500.000 woningen en bedrijven in Wallonië op fiber te kunnen aansluiten.

"Deze partnerships zullen ook een aanzienlijke verdere schaalvergroting na 2025 mogelijk maken, zodat tegen eind 2028 tot 4,2 miljoen woningen en bedrijven zullen kunnen worden aangesloten op fiber. Dat komt neer op een fiberdekking van ongeveer 70%", aldus Boutin. De fiberuitrol werd ondertussen al in elf steden gestart.

De investeringsplannen voor glasvezel houden stand, maar op andere fronten moet Proximus wel besparen. Zo had de coronacrisis al een directe impact op de winst van 20 miljoen euro, vooral door het lager gebruik van roaming in het tweede kwartaal. Ook voor de rest van het jaar wordt er nog een impact verwacht (-40 miljoen), met name door reisbeperkingen en mogelijk uitstel van ICT-projecten bij bedrijven. Het bedrijf snoeide in het tweede kwartaal wel al fors in de kosten (-8,8 procent). De omzet kwam in het tweede kwartaal bijna 6 procent lager uit op 1,33 miljard euro, maar de daling van de brutowinst (ebitda) bleef beperkt tot 1,5 procent (477 miljoen euro). Proximus bevestigde vrijdag ook zijn vooruitzichten, met een onderliggende groepswinst aan de bovenkant van de vork van 780 à 800 miljoen euro.

