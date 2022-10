De Europese Raad heeft zijn laatste goedkeuring gegeven om USB-C als universele standaard voor oplaadadapters in te voeren, na een voorlopig akkoord deze zomer.

Het gaat om de goedkeuring van de richtlijn die USB-C als standaardaansluiting voorstelt voor vrijwel alle consumentenelektronica, zoals smartphones, tablets en hoofdtelefoons, e-readers, digitale camera's, spelconsoles, draadloze muizen en toetsenborden, en gps-systemen.

Ook laptops

Er zijn uitzonderingen voor zeer kleine toestellen zoals smartwatches, waar een USB-C-aansluiting te groot voor kan zijn, maar voor de meer doorsnee gadgets hebben fabrikanten nu twee jaar om zich aan te passen. Belangrijk daarin is dat ook alle laptops onder de nieuwe regels vallen. Al hebben fabrikanten daar veertig maanden (drie jaar en vier maanden, dus tot begin 2026 ongeveer) om naar USB-C over te stappen.

Stroomversnelling

De verplichting is al meer dan tien jaar in de maak. Aanvankelijk pleitte Europa voor zelfregulering waarbij de sector op eigen houtje naar een universele oplader moest gaan. Dat werd in eerste instantie micro-USB en later USB-C. Vrijwel alle grote merken gebruiken die aansluiting, behalve Apple, en dan met name voor de iPhone. De nieuwste iPad gebruikt bijvoorbeeld wel USB-C.

De wettelijke verplichting liet lang op zich wachten, maar dit jaar kwam de regelgeving in een stroomversnelling. Op 26 januari was er een unaniem akkoord van de lidstaten, tegen 7 juni kwam het tot een voorlopig akkoord tussen de Europese Raad en het Europees Parlement en kort nadien gingen ook de lidstaten akkoord. De goedkeuring van vandaag door de Europese Raad zelf zou de finale goedkeuring moeten zijn. Fabrikanten (vooral Apple) hebben nu 24 maanden de tijd om zich in regel te stellen.

Draadloos opladen

In de marge van de aankondiging merkt de Europese Raad ook op dat er rond draadloos opladen nog geen standaarden zijn, maar dat de Europese Commissie ook daar kijkt naar interoperabiliteit.

