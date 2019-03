Europa negeert Amerikaanse oproep om Huawei te bannen

is redacteur bij Data News

De Europese Commissie gaat lidstaten oproepen om meer samen te werken rond cyberveiligheid. Maar het zal daarbij niet vragen om Huawei te vermijden.

Het gaat om aanbevelingen die Eurocommissaris voor de digitale eengemaakte markt Andrus Ansip zal doen. Die zijn niet wettelijk bindend, maar hebben wel een zeker politiek gewicht.

In de aanbevelingen, die Reuters kon inkijken, doet Ansip een oproep om de tools te gebruiken die Europa eerder heeft vastgelegd in onder meer de NIS-richtlijn (die vorige week in België werd gestemd), en andere recente wetgeving. Daarbij pleit hij er voor dat lidstaten meer informatie met elkaar uitwisselen rond cybersecurity. Ook moeten de landen samenwerken rond studies die de impact van securityrisico's, maar ook de certificering van internettoestellen en 5G-materiaal onderzoeken.

Opmerkelijk: de aanbevelingen van de Europese Commissie roepen niet op om Huawei te vermijden als telecomleverancier. Dit ondanks Amerikaanse druk om de Chinese speler te mijden uit vrees voor spionage. Volgens Reuters negeert Europa de oproep van de VS volledig.

De Europese lidstaten blijven wel vrij om een bepaalde partij al dan niet te weigeren. Eerder deze maand zei Duitsland nog dat het strengere eisen stelt aan aanbieders van telecommateriaal, maar daar gelden de strengere regels voor alle spelers en niet enkel voor Chinese partijen.

Huawei krijgt al geruime tijd tegenwind vanuit de VS omdat het bedrijf volgens de Amerikaanse overheid zou spioneren namens de Chinese overheid. Dat is echter nog nooit bewezen en wordt ook met klem ontkend door Huawei en China zelf. Europa nam recent ook wel een standpunt in waarin het waarschuwt voor China zelf, maar ook daar werd Huawei zelf niet geviseerd.