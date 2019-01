Europa struikelt opnieuw over auteursrecht: 'Richtlijn dreigt machtspositie van grote platformen te versterken'

Een tiental landen, waaronder België, kan zich niet vinden in de finale compromistekst over de nieuwe Europese richtlijn over het auteursrecht. De strijd om 'de toekomst van het internet' is dus nog niet beslecht en de lobbymachine blijft op volle toeren draaien.