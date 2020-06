Gaia-X, het Europees cloudproject dat een antwoord op Amerikaanse en Chinese cloudspelers moet worden, wordt officieel gelanceerd. De zetel van de organisatie komt naar ons land.

De Duitse en Franse ministers van Economie, Peter Altmaier en Bruno Le Maire, gaven eind vorige week een stand van zaken over het project dat in oktober vorig jaar voor het eerst werd aangekondigd.

In het kort wil Gaia-X een Europees initiatief rond data-infrastructuur zijn, als antwoord op AWS, Azure, Google, Alibaba en andere grote cloudplatformen buiten de EU. De bedoeling daarbij is dat het initiatief werkt onder Europese wetgeving. De organisatie zelf zal worden opgezet als een non-profit organisatie in ons land.

Volgens The Register waren er bij de eerste aankondiging 22 Duitse en Franse bedrijven die van bij de start hebben meegewerkt. Het gaat onder meer om Orange, Bosch, BMW, Siemens, Atos, OVHcloud en Deutsche Telekom. Intussen zijn er zo'n 170 mensen afkomstig van 150 bedrijven en onderzoeksinstellingen bij betrokken.

Gaia-X wordt voor alle duidelijkheid geen nieuwe cloudaanbieder, maar wel op een 'gefedereerde data infrastructuur' die een Europees ecosysteem moet ondersteunen. Het gaar daarbij om een reeks afspraken waarmee cloud service providers kunnen interopereren onder de Europese wetgeving. Inclusief zaken als data portability, transparantie en faire voorwaarden om deel te nemen.

