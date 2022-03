Het Europees Parlement heeft voorstellen aangenomen die onder meer verbieden dat smartphonebouwers de batterij in de behuizing vastplakken. Dat moet de toestellen ecologischer en makkelijker te repareren maken.

In de praktijk komt het erop neer dat gebruikers vanaf 2024 batterijen in hun smartphones, e-bikes en andere 'draagbare batterijen' makkelijker zelf moeten kunnen vervangen. Dat betekent dus dat de makers ze niet meer stevig mogen vastlijmen in de behuizing. Of ze ze met speciale schroefjes moeten vastmaken, zoals Apple dat doet, is niet helemaal duidelijk.

Het vervangen van onderdelen is de laatste jaren in toestellen van veel markleiders moeilijker geworden. Laptops die vroeger een apart klepje hadden om de batterij te vervangen (en waar je bijvoorbeeld een tweede batterij kon inklikken als de eerste leeg is) hebben plaatsgemaakt voor dunnere exemplaren met onderdelen die verder ingewerkt zitten, en soms gewoon met lijm zijn vastgeplakt zodat ze ook bij defecten niet te vervangen zijn. Het Europees Parlement wil die evolutie nu deels terugdraaien.

Recyclage

Dat moet de toestellen ecologischer maken (want je moet niet het hele toestel weggooien voor een nieuwe batterij), maar de EU hoopt ook dat het op die manier minder afhankelijk wordt van andere landen voor grondstoffen. Bij het voorstel zit namelijk ook een regel dat deze batterijen apart moeten worden verzameld en er een minimumwaarde aan kobalt, lood, lithium en nikkel uit de batterijen moet worden gehaald voor hergebruik. Fabrikanten moeten ook uitzoeken waar de grondstoffen van hun toestellen vandaan komen en daar de risico's in kaart brengen. Zeldzame grondstoffen komen vaak maar uit enkele landen, en dat kunnen conflictgebieden zijn.

Nu het Europees Parlement het voorstel hierover heeft aangenomen, moet het nog besproken worden met de verschillende lidstaten. Die moeten het in eigenlijke wetten gieten. Het Europees parlement stemde in 2020 al een eerste resolutie over het recht op reparatie. Die moest toen worden uitgewerkt door de Europese Commissie en is nu dus enkele stappen dichter bij wetgeving.

