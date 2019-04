Ondanks een eerdere waarschuwing geeft de Europese Commissie toe dat het geen bewijs heeft dat software van het Russische beveiligingsbedrijf een probleem vormt voor de veiligheid.

Europa nam op 13 juni vorig jaar een resolutie aan waarbij producten van Kaspersky Lab werden omschreven als gevaarlijk en malafide. De Russische beveiligingsspecialist lag eerder al onder vuur in de VS en ook Europa adviseerde haar instellingen om geen software van het bedrijf aan te kopen.

Maar is er ook enig bewijs dat Kaspersky via haar software zou spioneren namens de Russen, of andere malafide praktijken hanteert? "De Commissie heeft geen bewijs voor mogelijke problemen gerelateerd aan het gebruik van Kaspersky Lab producten", klinkt het in een antwoord van Europa op een parlementaire vraag van Gerolf Annemans.

Annemans wees er bij zijn vraag al op dat onder meer België, Frankrijk en Duitsland geen problemen zien met Kaspersky Lab.

Kaspersky Lab zelf is blij met de uitspraak van de Europese Commissie. "Ik ben uiteraard enorm blij dat de Europese Commissie dit nu ook publiekelijk bevestigt," zegt Anton Shingarev, Vice President Public Affairs bij Kaspersky Lab in een verklaring. "Dit onderstreept het belang van ons Global Transparency Initiatief waarbij we inzage geven in softwarebroncodes en gegevens hebben verhuisd van Rusland naar Zwitserland."