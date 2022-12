De EU maakt zich zorgen over mogelijke monopolies bij de deal van 61 miljard dollar.

Chipgigant Broadcom kondigde in mei aan dat het VMware, vooral gekend om zijn hypervisor-software, ging overnemen. Met de deal was zo'n 61 miljard dollar gemoeid, en dat is meteen een van de grootste overnames ooit. Het was dan ook te verwachten dat verschillende regulatoren de overname van dichtbij willen bekijken.

De Europese Commissie heeft nu bekendgemaakt dat het een diepgaand onderzoek start. De bevoegde commissaris Margrethe Vestager zegt dat ze zich zorgen maakt om de mogelijke gevolgen voor de markt. Het gaat dan vooral om de interoperabiliteit van de virtualisatiesoftware van VMware. Die zit in veel servers en moet netjes samenwerken met de chips in die servers. Als Broadcom zou besluiten zijn eigen halfgeleiders voor te trekken, is er mogelijk een probleem, licht Vestager toe in een mededeling.

Het is niet de eerste keer dat VMware deel uit zou maken van een hardwarebedrijf. De virtualisatiespecialist was lang een dochterbedrijf van Dell, die het op de kop tikte bij een overname van het grotere EMC. Maar Dell liet VMware toe volledig onafhankelijk te werken, zodat het een breder klantenportfolio kon aanspreken. Broadcom lijkt in eerste instantie striktere plannen te hebben voor het bedrijf en zou zichzelf zelfs willen omdopen tot VMware.

Lees ook: Broadcom neemt aandelen én naam VMware over

Chipgigant Broadcom kondigde in mei aan dat het VMware, vooral gekend om zijn hypervisor-software, ging overnemen. Met de deal was zo'n 61 miljard dollar gemoeid, en dat is meteen een van de grootste overnames ooit. Het was dan ook te verwachten dat verschillende regulatoren de overname van dichtbij willen bekijken. De Europese Commissie heeft nu bekendgemaakt dat het een diepgaand onderzoek start. De bevoegde commissaris Margrethe Vestager zegt dat ze zich zorgen maakt om de mogelijke gevolgen voor de markt. Het gaat dan vooral om de interoperabiliteit van de virtualisatiesoftware van VMware. Die zit in veel servers en moet netjes samenwerken met de chips in die servers. Als Broadcom zou besluiten zijn eigen halfgeleiders voor te trekken, is er mogelijk een probleem, licht Vestager toe in een mededeling.Het is niet de eerste keer dat VMware deel uit zou maken van een hardwarebedrijf. De virtualisatiespecialist was lang een dochterbedrijf van Dell, die het op de kop tikte bij een overname van het grotere EMC. Maar Dell liet VMware toe volledig onafhankelijk te werken, zodat het een breder klantenportfolio kon aanspreken. Broadcom lijkt in eerste instantie striktere plannen te hebben voor het bedrijf en zou zichzelf zelfs willen omdopen tot VMware.