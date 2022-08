Europese toezichthouders gaan niet in beroep tegen het besluit van een rechter om een boete van van 997 miljoen euro voor Qualcomm te schrappen.

Daarmee komt een einde aan een langslepende juridische strijd tussen de Europese Commissie en de chipmaker, zo schrijft Reuters. Volgens het nieuwsagentschap hebben de antitrust-regulatoren besloten dat het te moeilijk zou zijn om het gerecht ervan te overtuigen eerdere beslissingen over de miljardenboete terug te draaien.

Qualcomm kreeg de boete in 2018 opgelegd. Het bedrijf zou Apple tussen 2011 en 2016 hebben betaald om alleen Qualcomm-chips te gebruiken in iPhones en iPads. Het zou daarmee meteen ook de concurrentie buiten spel hebben gezet.

Het Gerecht van de Europese Unie, het op een na hoogste gerechtshof van de EU, oordeelt nu dat procedurele onregelmatigheden het recht op verdediging van Qualcomm hebben geschonden. Ook zet de rechter een streep door een analyse van de Europese Commissie dat betalingen door Qualcomm aan Apple anticompetitief waren. De toezichthouder heeft onvoldoende rekening gehouden met alle relevante feiten, aldus het Gerecht.

In samenwerking met Dutch IT Channel

Daarmee komt een einde aan een langslepende juridische strijd tussen de Europese Commissie en de chipmaker, zo schrijft Reuters. Volgens het nieuwsagentschap hebben de antitrust-regulatoren besloten dat het te moeilijk zou zijn om het gerecht ervan te overtuigen eerdere beslissingen over de miljardenboete terug te draaien.Qualcomm kreeg de boete in 2018 opgelegd. Het bedrijf zou Apple tussen 2011 en 2016 hebben betaald om alleen Qualcomm-chips te gebruiken in iPhones en iPads. Het zou daarmee meteen ook de concurrentie buiten spel hebben gezet.Het Gerecht van de Europese Unie, het op een na hoogste gerechtshof van de EU, oordeelt nu dat procedurele onregelmatigheden het recht op verdediging van Qualcomm hebben geschonden. Ook zet de rechter een streep door een analyse van de Europese Commissie dat betalingen door Qualcomm aan Apple anticompetitief waren. De toezichthouder heeft onvoldoende rekening gehouden met alle relevante feiten, aldus het Gerecht.In samenwerking met Dutch IT Channel