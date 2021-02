Verschillende Europese consumentenorganisaties gaan bij de Europese Commissie een klacht indienen tegen TikTok. Ze beschuldigen de filmpjesapp ervan de rechten en gegevens van gebruikers, vaak jonge kinderen, uit te buiten.

'TikTok laat zijn gebruikers in de steek, hun rechten worden massaal met de voeten getreden', aldus Monique Goyens, de algemeen directeur van het Europese netwerk van consumentenorganisaties (BEUC), waar ook Test Aankoop deel van uitmaakt. 'Kinderen houden van TikTok, maar de onderneming schiet tekort om hen te beschermen.'

Virtuele cadeaus

Concreet stellen de consumentenorganisaties dat kinderen en jongeren niet voldoende worden beschermd tegen verborgen reclame en potentieel schadelijke inhoud. Ze hekelen ook het systeem van 'virtuele cadeaus' waarmee video's beloond kunnen worden. 'Tiktok stelt alles in het werk opdat de gebruiker zou vergeten dat het om echt geld gaat', klagen de organisaties aan.

Officieel moet je minstens dertien jaar zijn om een account te kunnen openen op TikTok. Maar in de praktijk zitten ook veel jongere kinderen op de app. TikTok verstrengde midden januari nog de vertrouwelijkheidsparameters van gebruikers tussen dertien en vijftien jaar.

