De privacyregulator voor de Europese Unie vraagt dat de EU zijn voorgestelde richtlijnen voor advertenties verstrengt, met limieten op politieke advertenties die gericht zijn op specifieke doelgroepen.

Wojciech Wiewiórowski houdt als Europese Data Protection Supervisor toezicht houdt op databescherming in de EU. In een opinie schrijft hij dat politieke advertenties die zich op een specifieke doelgroep richten, via zogeheten 'microtargeting', gewoon helemaal verboden moeten worden. Hij reageert daarmee op voorstellen van Europese Parlement deze week, om politieke advertenties aan banden te leggen.

De voorstellen waaraan de Commissie momenteel werkt draaien rond transparantie voor politieke advertenties, maar zouden ook nog vrij veel achterdeurtjes bevatten om propaganda te verspreiden. Volgens Wiewiórowski kan dat een pak strenger. Kop van jut voor de dataregulator zijn vooral microtargeted advertenties.

Democratie

'Politieke communicatie is essentieel voor burgers, politieke partijen en kandidaten om deel te nemen aan het democratische leven. Om onze democratie te behouden, hebben we ook strenge regels nodig om desinformatie, manipulatie van stemmen en inmenging in onze verkiezingen tegen te gaan. We moeten meer doen als we de risico's rond het gebruik van targeting en technieken rond politieke uitvergroting willen aanpakken', aldus de dataregulator.

Hij heeft het daarbij vooral op microtargeting, waarbij een specifieke groep, bijvoorbeeld via Facebook of andere sociale media, bepaalde advertenties voorgeschoteld krijgt. Deze vorm van adverteren wordt soms geassocieerd met manipulatie omdat ze bijvoorbeeld kan worden gebruikt om kiezers te onderdrukken. Bevolkingsgroepen die niet in lijn liggen van een partij krijgen dan advertenties die hen moeten overtuigen niet te gaan stemmen.

De opinie komt er op een moment dat zowel de Europese Commissie als het Europees Parlement werken aan voorstellen rond advertenties en online transparantie. In een voorstel van het Parlement, vorige week, wordt al stevig van leer getrokken tegen gerichte reclame. Zo vragen de parlementsleden strengere regels over het targeten van mensen op basis van info over politieke overtuiging, seksuele oriëntatie, etnische afkomst of andere gevoelige data. Een algemeen verbod op gerichte reclame voor volwassenen wijzen de parlementsleden af, iets wat Wiewiórowski eerder al wel vroeg. In de komende weken en maanden moeten het Europese Parlement en de Europese raad (die de lidstaten vertegenwoordigt) over de nieuwe advertentieregels samenzitten.

