Het Europese navigatiesysteem Galileo werkt weer nadat het bijna een week buiten werking is geweest door technische mankementen. Dat meldde het EU-agentschap GSA dat voor het systeem verantwoordelijk is donderdag. Er moet nog wel met "onnauwkeurigheden" rekening worden gehouden.

Galileo is het Europese antwoord op het Amerikaanse gps, maar preciezer en in wezen civiel. Er zijn ook het Russische Glonass en het Chinese Beidou als satellietnavigatiesysteem. De Europese Unie (EU) financiert de uitbouw van Galileo, het Europese ruimtevaartbureau ESA zorgt voor de implementatie. Sinds december 2016 verzorgt Galileo, in combinatie met andere satellietnavigatiesystemen, "initiële diensten". Dit laat toe technische problemen op het spoor te komen vooraleer helemaal operationeel te worden.

Eind vorige week was er een technisch probleem bij de grondinfrastructuur opgedoken waardoor die initiële dienstverlening verstoord raakte. De reddingsdienst SAR, om mensen in nood op bijvoorbeeld zee of in de de bergen te lokaliseren en helpen, werkte wel nog.

Donderdag luidde het dat de initiële diensten zijn hersteld en dat de commerciële gebruikers dit kunnen merken. "De initiële diensten van Galileo zijn hersteld. De commerciële gebruikers kunnen al signalen zien dat de positionerings- en synchroniseringsdiensten van Galileo hervat zijn", zo legde een medewerker van het GAS uit.

De problemen zouden te maken hebben met apparatuur op de grond die tijd- en ruimtebaanberekeningen moet uitvoeren. Die zijn cruciaal voor het programma. De Europese Commissie stelt een onafhankelijke onderzoekscommissie aan die de diepgaande oorzaak van de panne moet uitklaren.