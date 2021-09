De Ierse privacyregulator, die in de EU verantwoordelijk is voor TikTok, gaat onderzoeken hoe het bedrijf gegevens van kinderen beheert, en of het data doorstuurt naar China.

De Ierse Data Protection Commission is in de EU de belangrijkste regulator voor een hele reeks techgiganten, waaronder Facebook, Google en TikTok, omdat die in het land hun Europese hoofdkwartier hebben. De commissie heeft het dan ook best druk, en neemt er nu nog twee onderzoeken bij. De eerste daarvan draait rond het verwerken van persoonlijke gegevens van minderjarigen. TikTok is vooral populair bij tieners en kreeg eerder al het verwijt dat het gegevens van kinderen verzamelt, iets wat onder de Europese privacyregelgeving niet mag. In augustus kondigde het sociale netwerk al strengere privacyregels aan voor tieners, mogelijk deels als antwoord op de vele rechtszaken hierrond.

Een tweede onderzoek van de Ierse regulator gaat over datatransfers. TikTok is eigendom van Bytedance, een Chinese techgigant, en zou persoonlijke data naar China sturen. Vraag is in hoeverre dat in regel is met de GDPR. Volgens TikTok zelf verloopt alles hier netjes legaal, onder meer omdat er standaardcontracten worden gebruikt om data buiten de EU te sturen.

Als de Ierse regulator besluit dat er regels werden overtreden, kan de organisatie boetes opleggen tot 4% van de inkomsten van een bedrijf. De privacycommissie krijgt echter steeds vaker kritiek om de traagheid waarmee ze werkt, en de zachte hand waarmee ze de techbedrijven in het land bejegent. Zo'n 98 procent van de 164 belangrijke klachten over privacy die bij de regulator zijn neergelegd, zouden nog onbehandeld blijven, aldus de Irish Council for Civil Liberties in een rapport.

